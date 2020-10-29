«الهلال الأحمر»: دعم لوجيستي للجان الانتخابات البرلمانية

وطن النهار

أكدت الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر مها البرجس أن مواكبة الجمعية لانتخابات مجلس الأمة 2020 تأتي في اطار تقديم الدعم اللوجيستي والصحي ومساندة جهات الدولة المعنية في تطبيق الاشتراطات الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وقالت البرجس لـ (كونا) أمس الأربعاء خلال تفقدها أجنحة الجمعية داخل مقر تسجيل طلبات الترشح لـ(أمة 2020) بمدرسة خولة ان متطوعي ومتطوعات الجمعية مستعدون للحضور داخل جميع اللجان الانتخابية الرئيسية والفرعية بالمدارس في الخامس من شهر ديسمبر المقبل لمساعدة الناخبين والناخبات وتوعيتهم بالارشادات الصحية لناحية ارتداء الكمام وتعقيم اليدين والتباعد الجسدي.

وأعربت عن خالص الشكر للمتطوعين والمتطوعات على ما يبذلونه من جهد لخدمة وطنهم ومساندة الجهات المعنية لضمان سهولة وسلامة انتخابات (أمة 2020).

يذكر أن فريق جمعية الهلال الأحمر موجود منذ اليوم الأول لفتح باب تقديم طلبات الترشح لانتخابات (أمة 2020) أمس الأول في مقر اللجان الانتخابية بمدرسة خولة لتطبيق الاشتراطات الصحية من خلال فحص حرارة المرشحين والمرشحات واجراءات التعقيم وارتداء الكمامات حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

