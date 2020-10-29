«المرور» تنظم مزاداً علنياً

وطن النهار

أعلنت الادارة العامة للمرور عن بيع عدد من الدراجات الالية والباجيات بالمزاد العلني يوم الأربعاء المقبل، في الرابعة عصرا، بقسم حجز المركبات بكراج شركة رابطة الكويت والخليج بمحافظة الجهراء.

وقالت ان على الراغبين في دخول المزاد مراجعة قسم حجز المركبات بكراج شركة رابطة الكويت والخليج بمنطقة الجهراء قبل موعد المزاد بيوم لمعاينة الدراجات والباجيات، داعية الى الالتزام بقرار مجلس الوزراء وتعليمات (السلطات الصحية) بتطبيق التباعد الاجتماعي بمسافة (مترين) بين المراجعين والتقيد بارتداء الكمام والقفازات حفاظا على سلامة الجميع.

