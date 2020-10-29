العتل: ربط إلكتروني بين «الداخلية» و«جمعية المهندسين»

وطن النهار

قال رئيس جمعية المهندسين فيصل العتل إنه بحث مع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المرور اللواء جمال الصايغ ومدير ادارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية عادل القلاف، آليات الربط الالكتروني لتزويد الوزارة واطلاعها على المهندسين غير الكويتيين الذين تم اعتمادهم من قبل الجمعية لمزاولة المهنة الهندسية في البلاد، مشيدا بتعاونهما وحرصهما على توفير البنية التحتية لاتمام عملية الربط والاستفادة منه عملية منح رخص القيادة وغيرها من المعاملات للمهندسين غير الكويتيين في وزارة الداخلية عموما والادارة العامة للمرور بشكل خاص.

وذكر أنه تلقى ثناء الوكيل المساعد للمرور ومدير الادارة على مقترحات جمعية المهندسين بخصوص تطوير حركة السير على شارع الخليج، مشيرا الى مقترح قدمته الجمعية في وقت سابق لتنظيم حركة السير عند تقاطع شارع السور والخليج للحد من الحوادث والخسائر في الأرواح والممتلكات.

وثمن العتل هذا التعاون الذي يعتبر مثالا يحتذى لترسيخ دور مؤسسات المجتمع المدني المهني في البلاد مع العمل الرسمي، معربا عن الأمل في أن ترى عملية الربط الالكتروني بين الجمعية والوزارة النور خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث لمسنا حرصا كبيرا من قبل الأخوة في الوزارة لاتمام هذه العملية.

