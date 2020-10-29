55 مرشحاً رفعوا الراغبين بالترشح إلى 193 متقدماً

وطن النهار

أغلق باب تقديم الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2020 في يومه الثالث على 55 مرشحاً بينهم 4 نساء وبذلك يبلغ إجمالي المتقدمين في الأيام الثلاثة 193 متقدماً.

قام وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام صباح أمس بجولة تفقدية لمقر تسجيل المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2020 في مدرسة خولة المشتركة للبنات في منطقة الشويخ للتأكد من سلامة سير عملية تسجيل المرشحين والمرشحات للانتخابات التي ستجري في 5 ديسمبر المقبل.

واستمع أثناء الجولة إلى شرح مفصل من مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية العقيد حقوقي صلاح الشطي حول آلية التسجيل وطرق تطبيق الاشتراطات الصحية والتنسيق القائم بين وزارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية بهدف ضمان سهولة وسلامة عملية تسجيل المرشحين والمرشحات لتلك الانتخابات.

واطلع الفريق النهام على جميع الاستعدادات والتحضيرات التي اتخذتها وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها والجهات الحكومية المعنية للتأكد من إتمام المرشحين عملية التسجيل وفق الاشتراطات الصحية التي فرضتها السلطات الصحية لمواجهة جائحة كورونا «كوفيد-19».

رافق الوكيل النهام في الجولة التفقدية مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية العميد توحيد الكندري.

من جانبه قال مرشح الدائرة الثالثة مهند الساير: يشهد التاريخ ومايزال على تميز ابناء الكويت وقدرتهم على البذل والعطاء ومواجهة المحن والأزمات والصعاب، باذلين في سبيل المحافظة على اسم الكويت ومكانتها والذود عن ترابها ومقدراتها دمائهم وأموالهم بعيداً عن المصالح الدنيوية الفانية، وصولاً لدستور 1962 الذي ارسى قواعد الديموقراطية وسيادة الأمة مصدر السلطات جميعاً وبات نبراساً ينير لنا طريق الريادة.

وأضاف: ومما لاشك به ان الأوضاع الدقيقة التي يمر بها وطننا ضمن اقليم ملتهب تستوجب منا خطوات جادة وعاجلة يشارك بها جميع اطياف المجتمع بعيداً عن الخطابات المكررة، تحقيقاً لرؤى التنمية وكي نضع حداً لكل صور الفساد التي طالت اغلب مؤسسات الدولة ومحاسبة كل من سولت له نفسه العبث والتعدي على حقوق الشعب وأمواله ومصالحه.

وقال: اننا نعلن اليوم خوضنا لانتخابات مجلس الأمة كفريق واحد لنكون معاً يداً بيد ممثلين عن الأمة نمارس دوراً رقابياً وتشريعياً بحق من خلال مشروع متكامل يساهم به المواطنون ليس بأصواتهم فقط بل بجميع التصورات والقضايا التي من شأنها الارتقاء بالعمل النيابي وتطبيق مواد الدستور والقانون وفق نظام سياسي وانتخابي عادل يحارب كل صور التفرقة والتمييز ويرسخ اسس العدالة والمساواة لتعود الكويت كما كانت وكما يجب ان تكون دائماً درة الأوطان.

