اختبارات ورقية للدارسين في المرحلة الثانوية

وطن النهار

قررت وزارة التربية، عقد امتحانات ورقية في المدارس لمتعلمي المرحلة الثانوية للدارسين في الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر للفصل الدراسي الأول من العام 2020 /2021 الحالي، مع تحقيق الاشتراطات الوقائية والاحترازية حسب توجيهات وزارة الصحة، مشيرة فيما يتعلق بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، الى ان الآلية ستكون عبر تقييمات الكترونية طوال الفصل الدراسي الأول.

بهذا الصدد، علمت «النهار» من مصادرها، ان وزارة التربية عزمت على تقنين الأسئلة في الامتحانات الفصلية المزمع عقدها يناير المقبل مع الاخذ بالاعتبار على الا تكون متناهية الصعوبة كما المعمول بها خلال الاعوام الماضية، مشيرة الى انه سيتم تقليص زمن الاختبارات مراعاة لآلية خروج الطلاب من قاعات الاختبارات التزاما بالاشتراطات الصحية ومنها منع التجمعات داخل اروقة المدراس.

ولفتت المصادر الى ان رأي اغلبية قياديي الوزارة انصب نحو اتجاه الاختبارات الورقية وأهيمتها في تقييم الطلاب، مبينة ان المجتمعين اتفقوا كذلك على استمرار آلية التقييم الالكترونية الحالية لبقية الصفوف من الأول وحتى التاسع المتوسط، على ان يتم عقد اختبارات ورقية لطلبة هذه الصفوف في نهاية العام الدراسي ويتم احتساب درجاتها لتكون للفصلين الدراسيين الاول والثاني، منوهة الى ان الوزارة ستقوم بوضع خطة وآلية واضحة لهذا الشأن سيتم الاعلان عنها قريبا.

وذكرت المصادر ان التربية ستقوم برفع خطتها لعقد الاختبارات الورقية التقليدية المقررة لصفوف المرحلة الثانوية الاجراءات والترتيبات التي ستتم عند عقدها الى مسؤولي وزارة الصحة لأخذ الموافقات اللازمة بشأنها، مشيرة الى ان السلطات الصحية هي التي تمتلك القرار النهائي بشأن تواجد الطلبة وعقد الاختبارات داخل المدارس.

وبينت المصادر ان الوزير طلب من التواجيه الفنية للمواد الدراسية بالعمل على اعداد الاختبارات الورقية بطريقة تتناسب مع المرحلة الاستثنائية الحالية بحيث تراعي هذه الاختبارات الظروف التي يمر بها الطلاب لاسيما وأن التعليم التقليدي يختلف اختلافا كليا عن التعليم عن بعد والذي يكون التحصيل التعليمي للطالب اقل، مشيرة الى ان الموجهين يدركون اهمية مراعاة هذه الجوانب وتحقيق الغاية في توفير آلية تقييم مناسبة في هذه الاختبارات مع مراعاة الجوانب التعليمية والنفسية للطلاب في هذه المرحلة.

وكان وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي قد ترأس صباح امس اجتماعا موسعا مع عدد من المسؤولين لمناقشة ملف الاختبارات، بحضور وكيل الوزارة بالانابة فيصل المقصيد والوكيل المساعد للتعليم العام اسامة السلطان ومديري عموم المناطق التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية، بالاضافة الى مراقب الامتحانات وشؤون الطلبة سلطان المشعل.

