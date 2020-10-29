علياء العجمي تمثل الكويت في مسابقة «تحدي القراءة»

وطن النهار

أعلن مدير ادارة المكتبات بوزارة التربية ورئيس لجنة مسابقة تحدي القراءة العربي احمد الماجدي، نتائج الفائزين بمشروع تحدي القراءة العربي على مستوى الكويت للعام 2019 - 2020 بدورته الخامسة، مشيرة الى ان الطالبة علياء لويف العجمي من ثانوية ام الهيمان للبنات فازت بالمركز الأول على مستوى الكويت، مؤكداً انها ستمثل الكويت في مشروع تحدي القراءة على مستوى الوطن العربي.

وقال في تصريح صحافي خلال اعلان نتائج الفائزين بمسابقة مشروع تحدي القراءة العربي عبر البث المباشر تحت رعاية وكيل وزارة التربية بالانابة والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد، ان مدرسة الزهراء بمنطقة مبارك الكبير التعليمية حصلت على لقب المدرسة المتميزة في مشروع تحدي القراءة العربي، فيما حصلت مشاعل العنزي بمنطقة الأحمدي التعليمية على لقب المشرف المتميز كأفضل منسق على مستوى الكويت.

وذكر الماجدي، ان مشروع تحدي القراءة هو اكبر مشروع عربي اطلقه نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، وذلك لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي عبر التزام اكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة خمسين مليون كتاب خلال كل عام دراسي.

ولفت الماجدي الى انه على الرغم من الظروف الصحية التي مر بها العالم بسبب جائحة كورونا الا ان هذا المشروع لم يتوقف مستخدماً التقنية الحديثة التي يجيدها هذا الجيل، موضحاً على استمرار المبادرة بتأدية رسالتها وهي احداث نهضة في القراءة عبر وصول مشروع تحدي القراءة العربي الى جميع الطلبة في مدارس وجامعات الوطن العربي شاملة ابناء الجاليات العربية في الدول الأجنبية ومتعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرها.

واعرب الماجدي، عن شكره لصاحب المبادرة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي والشكر موصول لوزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي على دعمه لهذه المبادرة والى وكيل وزارة التربية بالانابة فيصل المقصيد والى رئيس لجنة التحكيم طارق العنزي وأعضاء اللجنة والى كل من اسهم بنجاح هذه المبادرة من منسقين ومشرفين وموجهين.

