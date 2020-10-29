«التقدم العلمي» تنظم زيارات لرياض الأطفال للتشجيع على القراءة

وطن النهار

أطلقت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مبادرة جديدة تتمثل في زيارة مدارس الأطفال في الكويت والتواصل معهم من خلال وسائل متنوعة لتشجيعهم على القراءة والمطالعة بأسلوب مشوق وتعزيز الثقافة العلمية لديهم.

وقالت «شركة التقدم العلمي للنشر» احدى شركات مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في بيان صحافي ان هذه المبادرة تأتي تحقيقا لأهداف المؤسسة في تعزيز دور العلم والتكنولوجيا والابتكار في الكويت وللرؤية التي تنطلق منها الشركة في نشر المعرفة والاستثمار في العقول».

وأضافت ان «المبادرة تهدف ايضا الى تعزيز روافد الثقافة العلمية وجعل المعرفة اداة تقدم الأجيال وتطورها وتشجيع القراءة والمطالعة لدى هذه الشريحة العمرية المهمة التي تعد عماد تطور المجتمع وأساس نهضته في المستقبل».

وذكرت ان «المبادرة تتمثل في زيارات يومية تقوم بها احدى رائدات القصة القصيرة في الكويت الى مدارس الأطفال وبرفقتها الشخصية العلمية (استروكات) التي تمثل احدى الشخصيات العلمية المحببة لدى الأطفال لتساهم في تقريب العلوم وطرحها بصورة جذابة».

وقالت سيتم خلال الزيارة طرح موضوعات علمية تنشرها شركة التقدم العلمي للنشر من خلال كتبها المخصصة للأطفال ومجلاتها العلمية وتتناول الفضاء والطب والفيزياء والكيمياء وغيرها من العلوم وتروي لهم بعض القصص العلمية بأسلوب مفعم بالمرح والتشويق».

وأشارت الى «عزمها زيارة معظم مدارس الأطفال في جميع محافظات الكويت لايصال رسالتها التوعوية والتثقيفية وتحبيب الأطفال بالعلوم وترغيبهم في الاقبال عليها ودراستها مستقبلا».

