الحواج: توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لخدمة التعليم عن بُعد

وطن النهار

أشاد الرئيس المؤسس للجامعة الأهلية البروفيسور عبدالله الحواج بالجدية التي اظهرها اساتذة الجامعة الاهلية وطلبتها في المحافظة على استمرار التعليم والتعلم من خلال توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة «كوفيد- 19».

وأوضح الحواج في عدد من اللقاءات النقاشية التي نظمتها جامعات عالمية مرموقة ومنظمات تعليم عال متخصصة عبر تقنية الاتصال المرئي بأن البنية التحتية لمملكة البحرين والجهوزية المسبقة للجامعة الأهلية مكنت اساتذة الجامعة الأهلية وطلبتها من الانتقال من قاعات ومختبرات الدراسة التقليدية الى التعليم الالكتروني التفاعلي، منوها بالنجاحات التي حققتها الجامعة الأهلية ومملكة البحرين بشكل عام في هذا المجال.

وذكر بأن اساتذة الجامعة وطلبتها ابدوا جدية في العمل من اجل استمرار الدراسة بأعلى درجات الجودة بما يدعو للفخر والاعتزاز، شاكرا كل الثقة التي ابداها اولياء الأمور وطلبتهم بالجامعة الأهلية، التي تؤكد ان النجاح ثمرة شراكة حقيقية وفاعلة بين جميع عناصر العملية التعليمية. وذكر ان الجامعة استخلصت كما كبيرا من الدروس والتجارب جراء الانتقال للتعليم الالكتروني التفاعلي سيكون لها اثرها الايجابي على مسيرة الجامعة وعطاءاتها وستحرص الجامعة على الاستفادة منها بعد انتهاء الجائحة، اذ ليس من الوارد ان يعود التعليم على صورته السابقة للجائحة مستقبلا. ودعا البروفيسور عبدالله الحواج طلبة الجامعة المستجدين الى التطلع نحو الابداع والابتكار والتميز في الحياة الأكاديمية والعملية، مؤكدا ان الجامعة بكل ما تتضمنه من ادارات وكليات وهيئات تحرص على خدمة طلبتها في المقام الأول، وتعتني باضفاء اجواء من المشاعر العائلية في مجتمعها الجامعي لتمثل الجامعة لجميع منتسبيها البيت الثاني الذي يحتضنهم، داعيا في الوقت نفسه الطلبة المستجدين الى الانفتاح بعقولهم وقلوبهم على الحياة الجامعية بكل تفاصيلها وأبعادها العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية، من خلال الاشتراك في مختلف الأنشطة الطلابية.

