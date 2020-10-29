loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

بلدية الجهراء أزالت الجواخير المخالفة


نفذت بلدية الجهراء أمر الازالة بحق المئات من الجواخير في منطقة استراحة الحجاج في منطقة الجهراء التي كانت مقامة على املاك الدولة ما جعل الأهالي يعبرون عن استيائهم كون الازالة جاءت من دون سابق انذار حسب قولهم في مواقع التواصل الاجتماعي حيث شملت الازالة المحاصير والشاليهات والاشجار والخيام وعدة منشآت قام بها عدد من الاهالي في تلك المنطقة.
وقد نفذت البلدية تلك الازالات بتواجد مساندات من قبل وزارة الداخلية تطبيقا لقرار منع اقامة المخيمات الربيعية والمقرات الانتخابية للمرشحين بناء على تعليمات وزارة الصحة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة