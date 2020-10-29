بلدية الجهراء أزالت الجواخير المخالفة

وطن النهار

نفذت بلدية الجهراء أمر الازالة بحق المئات من الجواخير في منطقة استراحة الحجاج في منطقة الجهراء التي كانت مقامة على املاك الدولة ما جعل الأهالي يعبرون عن استيائهم كون الازالة جاءت من دون سابق انذار حسب قولهم في مواقع التواصل الاجتماعي حيث شملت الازالة المحاصير والشاليهات والاشجار والخيام وعدة منشآت قام بها عدد من الاهالي في تلك المنطقة.

وقد نفذت البلدية تلك الازالات بتواجد مساندات من قبل وزارة الداخلية تطبيقا لقرار منع اقامة المخيمات الربيعية والمقرات الانتخابية للمرشحين بناء على تعليمات وزارة الصحة.

