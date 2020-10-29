بلدية الفروانية أزالت 6 مظلات مخالفة

وطن النهار

نفذ فرع بلدية محافظة الفروانية جولة ميدانية في منطقة أشبيلية لازالة مظلات مخالفة على أملاك الدولة بجوار مسجد بعد انتهاء فترة الانذار بناء على شكوى واردة.

وأكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة أحمد الشريكة أن الجولة جاءت في اطار شكوى واردة من وزارة الأوقاف باقامة مظلات في محيط مسجد بالتعدي على أملاك الدولة واستغلال مساحات من دون ترخيص من قبل البلدية.

وأوضح ان الجولة أسفرت عن ازالة 6 مظلات مخالفة بعد اتخاذ جميع الاجراءات القانونية فضلا عن تحرير تعهد بازالة الجزء المتبقي من قبل المخالف خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة وعدم تكرار المخالفة.

وأشار الى تواصل المفتشين بالفريق الرقابي بالنوبات الثلاث لجولاتهم الميدانية خلال الفترتين الصباحية والمسائية لرصد جميع المخالفات، مؤكدا أنهم لا يألوا جهدا في رصد ومتابعة المخالفين للشروط واللوائح والأنظمة المعمول بها في البلدية للحد من جميع المظاهر السلبية بجميع مناطق المحافظة.

