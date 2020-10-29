صرخوه: استحداث دائرة قضائية خاصة بالبلدية ضرورة

وطن النهار

اكد مدير فرع بلدية محافظة الفروانية محمد صرخوه ان البلدية كانت على قدر المسؤولية حين واجهت التحديات والصعوبات التي واكبت انتشار «كوفيد -19»، لافتا الى انها لم تلجأ للتهويل حتى لا ينتشر الفزع بين المواطنين والمقيمين بل كانت تتعامل مع الأوضاع حسب توصيات وزارة الصحة.

وأوضح في حوار مع «النهار» ان المسألة كانت تحديا ولاسيما ان الاجراءات يجب ان تكون فعالة أولاً فأولا، مؤكدا ان البلدية من بداية المرحلة الأولى الغت صالات الافراح المؤقتة وتراخيص المعارض والفنادق وايقاف مناسباتها من أجل السيطرة على الوضع.

وتمنى ان تكون هناك محكمة خاصة بالبلدية تفصل في الاحكام القضائية التي تتعطل لسنوات في اروقة المحاكم، مبينا انها ستسهم في حل النزاعات المتمثلة بين البلدية والاطراف الأخرى.

وتحدث صرخوه عن العديد من النقاط المتعلقة بالحظر الجزئي والكلي وفترة العزل لبعض المناطق فكان هذا الحوار:

كيف كانت ترتيبات بلدية محافظة الفروانية خلال أزمة «كورونا»؟

كانت هناك تدابير احترازية وصحية من بداية الأزمة بحضور وزير البلدية والمدير العام، حيث قدموا شرحا مفصلا للتعليمات الصادرة من قبل مجلس الوزراء، بالاضافة للمعلومات المعنية عن جائححة «كورونا» لتكون الاجراءات حازمة وحاسمة في ظل هذه الظروف، مع الابتعاد عن التهوين والتهويل.

لكن انتشار الجائحة في جميع انحاء العالم امر مهول ويتطلب الحذر؟

لم نلجأ للتهويل في الكويت خوفاً من انتشار الفزع بين المواطنين والمقيمين، خلال هذه الفترة بحيث نؤكد اننا متواجدون ونقوم بالاجراءات المتبعة خاصة الاحترازية والوقائية والتي تصدر من قبل مجلس الوزراء.

ما اهم مميزات المرحلة الأولى وكيف تعاملتهم بها؟

إن القرارات كانت تصدر من قبل مجلس الوزراء وليس من البلدية، بحيث انه اعطى تفويضا لوزارة الصحة ومايتعلق بالتعليمات المشددة، وانها نافذة على جميع الجهات فكل جهة تؤدي دورها حسب الصلاحيات الممنوحة لها.

ألا يعتبر هذا تحديا لكم خاصة في هذه المرحلة؟

من الطبيعي ان يكون تحديا خاصة ان لديك نطاقا جغرافيا محددا يجب ان تسيطر عليه في اسرع وقت ممكن، والاجراءات يجب ان تكون فعالة، حيث انه في بداية الأمر ذهبنا الى التجمعات اليومية مثل صالات الافراح المؤقتة والغاء تراخيص المعارض والفنادق وأوقفنا المناسبات، ومن ثم تم الانتقال الى الأنشطة التجارية ومتابعة جميع الصيدليات في المحافظة لمنع التخزين والتكديس للكمامات والقفازات.

قرارات سريعة

اصدار القرارات السريعة بشكل متتال ألم يخلق لديكم ربكة اثناء تأدية عملكم الرئيس؟

من الطبيعي ان تصدر مثل هذه القرارات لاننا في حالة استنفار وقائي وصحي، خاصة ان هناك تجمعات في المطاعم او بعض الأنشطة الخارجية الاخرى، وتحتاج لتنظيم عملية الدخول والخروج، مع العلم ان الاشتراطات تختلف من مرحلة لاخرى خاصة التي كنا نخالف عليها في المرحلة الاولى، لاسيما المقاهي التي تقدم الشيشة تم منعها احترازيا لانها تعتبر خطرا كبيرا على الصحة العامة، ولم يكن هناك استثناء في هذا الجانب خاصة انها تعتبر ناقلا للمرض ومؤثرة صحيا، لذلك كانت الاجراءات حاسمة وفي بعض الاحيان نلجأ الى اغلاقها واغلاق بعض المحلات التي تخالف اتباع اللوائح والقوانين، مع العلم تم اللجوء للتنبيه والارشاد لكن لم تكن هناك نتائج ملموسة، خاصة ان بعض العقود تعتمد على التضمين والعقود الداخلية فكانت لاتصل المخالفات الى صاحب الترخيص الاساسي لذلك قمنا بالاغلاق الفوري للمحلات والمقاهى ومن هنا بدأوا بالانصياع لتعليمات البلدية، اضف الى ذلك قمنا بالغاء بعض التراخيص التجارية للانشطة بالاتفاق مع وزارة التجارة، حيث ان الغاء الترخيص التجاري تترتب عليه خطوات اخرى مؤثرة.

هل كان التنسيق مع وزارة التجارة فقط أم كانت هناك جهات حكومية اخرى؟

هناك جهات اخرى كالقوى العاملة ومباحث الهجرة وهيئة الغذاء ووزارة الداخلية والادارة العامة للاطفاء، مع العلم ان بعض المحلات كانت تتحايل عن اخفاء السلع عن طريق المخازن والبيوت، وتمت السيطرة عليها فكان صوتنا مؤثرا لنقل الصورة الواقعية لايضاح الجهود التي قمنا بها خلال مراحل انتشار الوباء.

تحتوي محافظة الفروانية على مناطق كثيرة وذات كثافة عالية فكيف تعاملتم معها؟

من المؤكد ان هذه المناطق مميزة ايضا بأنشطتها التجارية وكذلك العمالة الوافدة التي تتكدس بها، خاصة انه في ساعات الحظر او العزل كنا نتخذ الاجراءات حسب تعليمات وزارة الصحة ولو حدثت اصابات في مبنى محدد يتم حجر المبنى وتوفير عناية خاصة صحية والتعامل مع مخالفاته بطريقة احترازية ومختلفة وتوفير حاويات خاصة للمبنى مع تكثيف حالات التعقيم الدوري، مع العلم ان مناطق العزل فاقت قدرات وزارة الصحة، فالتعامل اليومي مع هذا الحيز الجغرافي خطر جدا مع زيادة توسع مباني العزل في اكثر من منطقة بالمحافظة نفسها، فالزيادة المطردة للوباء جعلت وزارة الصحة تلجأ لتطبيق سياسة العزل المناطقي وهذا الأمر جعلنا نسيطر على الوضع لاحقا.

ما نعرفه ان بعض موظفي شركات النظافة كانوا يقطنون في مناطق العزل التي تم حجرها فكيف كنتم توفرون العمالة للخروج والقيام بالتنظيف؟

فعلا اغلب العمالة كانت متواجدة في هذه المناطق، وكنا في حالة قلق لان منع خروجهم كان سيؤثر على عقود شركات النظافة في كل المحافظات وليس في محافظة الفروانية فقط، فقمنا بوضع خطة قبل تطبيق فترة العزل في محافظة الفروانية بمخاطبة شركات النظافة باخلاء عمالتها ونقلهم الى مواقع التشوين الخاصة بهم، وهذا الامر ساعدنا كثيرا في عملية التنقل وعدم خلق فوضى في جدول النظافة حسب الجدول اليومي، مع العلم ان هناك شركات لم تستطع افراغ ونقل عمالتها من جليب الشيوخ، ورغم هذا تمت السيطرة على الوضع المتعلق في جدول النظافة.

خطة متكاملة

هل احتاجت فترة العزل المناطقي لوضع خطة جديدة لمسايرة الوضع؟

تم وضع خطة متكاملة للوضع بما ان الحظر يعني عدم التجول في المنطقة، اما العزل ان تتجول بالمنطقة لكن لاتخرج منها والدخول والخروج منها يحتاج لموافقات امنية خاصة، ما يعني ان دخول الآليات من مراكز التشوين الخاصة بشركات التنظيف بالاضافة لدخول عمالتها تحتاج لترتيب اخر ودعم آمني خاص بازالة العوائق والسيارات المهملة في المنطقة، كذلك تم وضع مركز خاص لآليات البلدية في كل منطقة تم عزلها ووضع تشوين لها بحيث تكون الحركة اسرع للعمل، خاصة ان العين كانت مسلطة على مناطق جليب الشيوخ والفروانية وخيطان لانها ذات كثافة عددية وايضا معزولة والتعامل معها كانت يحتاج لضبط وربط للسيطرة عليها مع انتشار الوباء..

هل صحيح انه مع فكرة تطبيق العزل في منطقة جليب الشيوخ كانت هناك احداث وفوضى؟

لن اجزم انها فوضى بل كانت اضطرابات وقلق وخوف، من عدم توفر المواد الغذائية وكيفية الحصول عليها بهذه المنطقة، وهذا كان الاعتقاد السائد، بالاضافة إلى كيفية ضخ مواد تموينية في المنطقة حيث ان السوق المركزي لم يكف لسداد الحاجة ويكون هناك ازدحام، لذلك من الضروري وضع نقاط ومراكز لتوزيع الاغذية وهو الأمر الذي لم تقصر فيه الدولة وتم توفير اللازم بتنظيم على مستوى عالٍ وبإشراف الجهات الحكومية خاصة وزارة التجارة التي لم تقصر في الجانب وقامت بتمويل هذه المراكز وأيضا لاننسى دور شركة مطاحن الدقيق وتوفير سيارات اضافية لتوزيع الخبز وغيره من المتطلبات التي يريدها الأخوة المقيمون، لذلك كان تكاتف الجهات هو من خفف الضغط على المناطق المعزولة بمتابعة وتنظيم من قبل وزارة الداخلية خاصة توفير انابيب الغاز والماء والخبز في هذه المنطقة بالذات..

زحف بشري

أهالي قطعة «4» في جليب الشيوخ عانوا الأمرين من تدافع الجاليات للفرع التابع لهم وظهرت شكاوى حول هذا الجانب؟

تخوفهم كان وارد نتيجة الزحف البشري للفرع الخاص بهم من قبل الوافدين، فالامر طبيعي ان تجد ازدحاما لدى فرع الجمعية الخاص بهم لكن تعاون الجهات ووزارة التجارة والداخلية تمت السيطرة على الفوضى في هذه القطعة.

هل صحيح ان بلدية الفروانية نفذت حملة ميدانية على اصحاب بعض الآليات الذين قاموا بهجرة مؤقتة لمناطق مجاورة لجليب الشيوخ وسببوا مشكلة زحام اخرى؟

صحيح حيث ان الكثير من اصحاب الآليات الثقيلة التي كانوا يضعونها في الساحات الرملية في جليب الشيوخ قاموا بسحبها لمناطق اخرى لممارسة نشاطاتهم اليومية خاصة المناطق القريبة لجليب الشيوخ من حيث الا تتعطل اعماله وتواجدوا في منطقة الفردوس والأندلس والعارضية وغيرها من المناطق فبدأت ظاهرة انتشار الآليات فقمنا بعمل حملة مكثفة على الآليات وازالتها نظرا للشكاوى الصادرة من الأهالي.

كانت هناك انشطة تمارس عملية البيع خفية اثناء فترة الحظر فكيف تمت السيطرة عليها؟

فعلا كان هناك اتصالات من قبل وزارة الداخلية وشكاوى الاهالي ان هناك اماكن تقوم بعملية بيع يومي غير ظاهر، وتم التنسيق والدعم مع وزارة الداخلية وتم اغلاقها متى ما تم الرصد.

كان من الصعب اصدار هويات وتراخيص لموظفي البلدية في فترة الحظر، كيف تغلبتهم على هذه الاشكالية؟

كانت هذه النقطة تشكل لنا عبئا اخر لأنك لن تعمل بطاقتك المعهودة بل بعدد محدود من العناصر والنوبات، لكن استطعنا العمل بشكل جماعي بتغطية امنية من قبل وزارة الداخلية التي لم تقصر من جانبها في مرافقة البلدية في حملاتها.

هل صحيح ان البلدية كانت تقوم باجتماعاتها عن طريق برنامج «زووم» اثناء فترة الحظر؟

نظرا للتدابير الصحية والاحترازية ولعدم وجود دوام رسمي، كانت الاجتماعات المهمة عن طريق هذا البرنامج لمناقشة احدث التوصيات والتقارير المتعلقة في انتشار هذا الوباء.

التراسل الإلكتروني

كيف وجدت البلدية الانتقال من المرحلة الأولى والثانية الثالثة ومع بداية الدوام الرسمي في المرحلة الأولى بنسبة 30 % ومع فتح بداية بعض الأنشطة وخلال فترة الحظر الجزئي كانت تقوم بانجاز المعاملات عن طريق التراسل الالكتروني؟

قمنا بتفعيل آلية التراسل الالكتروني خلال هذه الفترة، بحيث يقوم المكتب الهندسي او المواطنين بارسال المعاملة ونقوم بانجازها مثل التراخيص الهندسية ومعاملات انهاء الاشراف وايصال التيار الكهربائي، لكن لا اخفي عليكم اننا لم نستطع تغطية كل الطلبات واحتياجات الجمهور المتكدسة وتوالت مع الفتح التدريجي، حيث ان تم الطلب بعدم استقبال المواطنين اطلاقا ويتم الاعتماد على المعاملات الالكترونية، وبعد ذلك تم اطلاق نظام المواعيد او الحجز المسبق للمواطنين،

هل كانت لديكم عناصر ميدانية لتغطية الطلبات اليومية التي ستحصل على حجز مسبق؟

بما انه حجز مسبق فمن الطبيعي ان تنفذ كل ما يطلب منك من القيادات العليا، وتستقبل بشكل طبيعي مهما كان الأمر، ومع ذلك زاد العبء حيث بات من الضروري توفير موظفين في الادارات وانجاز كل مايصلنا من معاملات، كما ان النقطة السلبية التي حدثت التوقيت السيئ لانهاء خدمات الأخوة الوافدين العاملين في البلدية او غيرها اثر بشكل كبير على العمل في بعض وزارات الدولة، حيث انه توقيت او آلية غير صحيحة للظروف التي مرت وأرى شخصيا انها غير مناسبة في هذا الوقت بالذات، خاصة ان كل جهة حكومية رأت انها مع تزايد الاصابات اجتهدت في انهاء خدمات موظفيها بشكل عشوائي وبادرت في وقت غير صحيح.

هل كنت ترى حلولا اخرى للجهات غير انهاء خدمات الوافدين؟

أبسط مثال لو كانت البداية مع العمالة الهامشية التي تتجول في الشوارع والمخالفة، لكان الأمر منطقيا، لكن هم اتوا بالعكس لغرض التخفيف من ضغط الاصابات وقاموا بانهاء خدمات الوافدين العاملين في الوزارات وغيرها وهذي تعتبر ورطة اخرى لتفريغ الطاقات العاملة والمؤثرة في كل جهة، فلو كل وزير قام بطلب من ديوان الخدمة المدنية بتجهيز البدائل من الكوادر الوطنية ومن ثم انهاء خدمات الوافدين لكان افضل انسيابيا لكل الجهات، لكن حدث ماحدث واصبحت بعض الادارات خاوية وتعطلت بعض الاعمال الادارية والفنية.

هل نستطيع القول ان انهاء خدمات الوافدين كانت ردود افعال ولكسب شعبية في هذه الفترة؟

من المفترض ان المتقاعس يحاسب والمكافح يتم تكريمه، لكن بعض الوزراء لديهم قراءات محددة وباتجاهات قرارات اجتماعية شعبوية لكسب الرأي، وهذا ماجعل بعض الجهات تعاني وتتذوق الأمرين نتيجة تفريغ بعض الادارات، مع العلم التأثر كان واضحا في كافة الجهات الحكومية باستثناء وزارتي التربية والصحة الذين لم يخضعوا لعملية انهاء الخدمات الأمر الذي جعل ديوان الخدمة يصدر قرارات وتعاميم في هذا الشأن.

الكفاءات الوطنية

لو تم استقطاب الكفاءات الوطنية والعمل في هذا التوقيت هل ستسد الحاجة؟

من الصعب جدا لانها تريد فترة ان تندمج وتتأقلم مع طبيعة العمل وهل ستكون منتجة ام لا، لذلك كنا في البلدية نعتمد على الخبرات الموجودة وعدم المغامرة باستقطاب الجديد لحين يتم تأهيله ميدانيا.

كيف استطاعت البلدية ان تسيطر وتقوم بازالة السيارات المهملة في مناطق العزل في محافظة الفروانية «جليب الشيوخ، خيطان، الفروانية»؟

اول ظاهرة كنا نعاني منها السيارات المهملة، والشاحنات والآليات الكبيرة وسيارات النقل العام في ساحات هذه المناطق، بالاضافة لتذمر الأهالي من هذه الظاهرة، لكن لن انسى جهد مدير ادارة النظافة واشغالات الطرق سعد الخرينج قام بعمل خطة ميدانية، بحيث القيام بحملات ميدانية مكثفة وفعالة، حيث كنا نقوم بحملة ميدانية على كل منطقة وازالة كل ماهو موجود وسلبي بالتنسيق مع وزارات الداخلية ووضع الملصقات ومع فترة الساعات المحددة نقوم بازالتها ميدانيا، فكنا نزيل خلال فترة الحظر مابين يوم واخر عشرين سيارة وآلية ثقيلة وشاحنة، وكان صداها مؤثر على اصحاب الشاحنات وغيرها.

ما نعرفه ان اماكن الحجز كانت ممتلئة بالسيارات المهملة والشاحنات فأين كنتم تضعون السيارات التي ليس لها مكان شاغر؟

يحدث احيان تأخير بعد رفع السيارات بجميع انواعها لعدم توفر اماكن في بعض اماكن الحجز، فكنا نلجأ لمراكز الحجز في محافظة الجهراء وأحيانا اخرى مركز ميناء عبدالله في محافظة الأحمدي.

قام المجلس البلدي بتشكيل لجنة تقصي الحقائق فيما يتعلق بنظافة المحافظات وتقاعس بعض الشركات ما تعليقك؟

من حق المجلس البلدي ان يقوم بالاجراء الذي يراه، خاصة انه قد تابع او بحث في عملية الغرامات المطروحة التي وضعها ديوان المحاسبة هل تتناسب مع كمية العقود لشركات النظافة، الجانب الاهم لدينا في البلدية هناك رصد يومي لكل شركة نظافة وقيمة المخالفة المرصودة يوميا وشهريا وسجلات تبين كمية العمل الذي تقوم به كل بلديات المحافظات، لذلك كل مايقوم به البلدي من حقه ونحن في البلدية لدينا كشوفات سليمة وواضحة لكل المدققين ان كان ديوان المحاسبة او غيرها من الجهات.

الا تعتقد انه من الأفضل ان يكون للبلدية محكمة خاصة للتقاضي وفك النزاعات بأسرع وقت ممكن خاصة ان بعض القضايا تأخذ سنوات؟

من المفترض ان تكون لدينا محكمة خاصة بقضايا البلدية حتى يكون البت فيها سريعا، وأتمنى ان يتم تفعيل هذه المحكمة لانها جزئية مهمة فهناك قضايا كثيرة مازالت في اروقة المحاكم.

