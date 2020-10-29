العيدان: تكويت 3841 وظيفة للشباب في «نفط الكويت»

مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي بالإنابة في شركة نفط الكويت أحمد العيدان ان الشركة حققت دوراً رياديا في إرساء نظام التكويت و تضمين بنوده من ضمن عقود الخدمات منذ عام 1993، حيث إن الهدف الأساسي لهذا النظام هو خلق فرص وظيفية للشباب الكويتي واستقطابهم للعمل، وإدارة مشاريع الشركة المختلفة من خلال خلق كوكبة من العمالة الوطنية قادرة على تشغيل مشاريع الشركة من خلال التعاقد مع جهات محلية ودولية.

وأضاف العيدان في الموجز الاخباري الدوري للعاملين استمر العمل على نظام التكويت منذ حينه بين نجاحات وتحديات، وأولت شركة نفط الكويت اهتمامًا اساسيًا لتحفيز العمل في نظام التكويت، حيث تؤمن الشركة بأهمية دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل بالجهات غير الحكومية، و كان لنا دور فعَّال في تطبيق القانون رقم 19 /2000، وعززت مؤسسة البترول الكويتية هذا النظام بإصدار اللائحة التنفيذية التي نظمت آليات العمل وتنفيذ قرار التكويت فقد تمكنت شركة نفط الكويت من تكويت ما يقارب (3841) وظيفة بنسبة تكويت تصل الى (27 في المئة) في السنة المالية 19/ 20. و قال في ابريل 2018 أصدرت مؤسسة البترول الكويتية قرارها برفع نسبة التكويت من خلال الزام المقاول بتعيين العمالة الوطنية بنسبة لا تقل عن (30 في المئة) في العقود القابلة للتكويت عند التجديد او العقود المستقبلية و بناء عليه قامت الشركة بدراسة الاحتياجات الفنية لمشاريعها ومع الأخذ بالاعتبار استراتيجية الشركة الطامحة الى رفع سقف الإنتاج والذي يتطلب تكثيف العمل في خلق فرص وظيفية للعمالة الوطنية مع التأكيد على أهمية تطوير المهارات و التأهيل المهني بما يناسب احتياجات الشركة الفنية في الحفر وتشغيل الابار والصيانة، حيث عززت الشركة أوجه التعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في عام 2019، من خلال استحداث برنامج فني ميكانيكا منشآت نفطية اضافة الى برنامج عامل حفر آبار بترولية الذي انطلق في عام 2016، وخلال كتابتنا لهذا الموجز تم الإعلان عن برنامجين تدريبيين حديثين هما «برنامج آلات دقيقة منشآت نفطية وبرنامج صيانة كهربائية منشآت نفطية».

