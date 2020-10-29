تداعيات مؤلمة للاقتصاد الأوروبي مع عودة الإغلاق

مال وأعمال

تجددت المخاوف حيال التداعيات الاقتصادية لتشديد قيود مكافحة الموجة الثانية من فيروس كورونا الجديد في القارة الأوروبية.

وتزايد عدد الدول الأوروبية التي قررت اعادة فرض الاغلاق الكلي او الجزئي بعد تزايد معدل الاصابات، ما اثار المخاوف من تداعيات صحية على غرار الموجة الأولى، في ظل عدم التوصل حتى الآن الى لقاح للوقاية من الفيروس.

وتجاوز عدد الاصابات في كامل القارة الأوروبية 8,2 ملايين، فيما توفي اكثر من 258 الف شخص جراء الفيروس، بينهم نحو 10003 في المانيا التي تطاولها الموجة الثانية من الوباء مباشرةً بعدما بقيت بمنأى نسبياً عن الفيروس.

وتتجه المانيا، الى فرض اغلاق جزئي، على غرار دول اخرى سبقتها مثل ايطاليا التي فرضت حظر التجول على مناطق كاملة، وأمرت باغلاق جزئي للمحلات والمطاعم، بينما اعلنت اسبانيا وفرنسا حالة الطوارئ، وحظرت الأخيرة التجوال ليلاً على نحو ثلثي السكان.

وذكر تلفزيون «بي.اف.ام» ان الحكومة الفرنسية تدرس فرض اجراءات عزل عام جديدة على مستوى البلاد اعتباراً من منتصف ليل الخميس، وقال مكتب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون انه سيُدلي بخطاب عبر التلفزيون في وقت لاحق هذا المساء.

كذلك اعلنت تشيكيا فرض حظر تجوّل يومي اعتباراً من اليوم الأربعاء من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة 04:59 فجراً، في تدبير يستمرّ حتى الثالث من نوفمبر القادم.

ودعت السلطات الصحية السويدية، السكان في جنوب البلاد للحد من الاختلاط وتجنب المواصلات العامة والأماكن المغلقة، وباتت بولندا بكاملها مصنفة «منطقة حمراء»، بعدما كان هذا التصنيف يقتصر حتى الآن على المدن الكبرى ومحيطها.

وفي سلوفاكيا بدأ حظر تجول ليلي منذ السبت الماضي وحتى مطلع نوفمبر. وفي بلجيكا اعلنت سلطات بروكسل تقديم حظر التجول المفروض في البلد الى الساعة 22:00، وأمرت باغلاق المتاجر في الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش، وحظرت الأنشطة الثقافية والرياضية اعتباراً من اول امس الاثنين.

وفي بريطانيا، فرضت مقاطعة ويلز حجراً منزلياً على جميع سكانها منذ منتصف ليل الجمعة وحتى التاسع من نوفمبر.

من جهتها، اعادت ايرلندا فرض الحجر المنزلي على جميع مواطنيها لستة اسابيع، بما يشمل اغلاق كل المتاجر غير الأساسية. وأعلنت الدنمارك تشديد القيود على التجمعات وتمديد وجوب وضع الكمامات.

