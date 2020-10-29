مليار دينار خسائر البورصة مع تواصل الضغوطات

مال وأعمال

سيطر اللون الاحمر على تداولات البورصة خلال هذا الاسبوع مع تصاعد عمليات التراجع الجماعي في كل جلسات الأسبوع الماضي عدا جلسة أمس لتتراجع القيمة السوقية للبورصة بشكل واضح خلال الأسبوع الماضي بنحو 1.019 مليار دينار وبنسبة 3.1 في المئة، لتصل إلى مستوى 31.594 مليار دينار في إقفال أمس، بعد أن كانت 32.613 مليار دينار في إقفال الخميس 22 أكتوبر.

ويرى المحللون ان البورصة تشهد حزمة من الضغوطات النوعية عليها وذلك بسبب:-

1- تصاعد المخاوف من تجدد الموجة الثانية من جائحة كورونا وقيام الحكومة بإجراءات مشددة بهذا الشأن.

2- تراجع اعلانات نتائج البنوك الخاصة بالربع الثالث من العام الحالي والتي كان لها تأثير سلبي على التداولات خاصة لقطاع المصارف.

3- سيطرت عمليات جني الأرباح والمضاربة على التداولات بعد أن وصلت أسعار بعض الأسهم في الفترة الأخيرة إلى مستويات مرتفعة.

4- ترقب نتائج الانتخابات الاميركية والتي سيكون لها اثار على اسواق العالم.

5- تراجع اسعار النفط عالمية مع توقعات بتراجع الطلب مقابل زيادة المعروض في الاسواق.

وقد تراجعت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 888 مليون دينار وبنسبة 3.6 في المئة من 24.373 مليار دينار إلى 23.485 مليار دينار، وانخفضت القيمة الراسمالية للسوق الرئيسي بنسبة 1.6 في المئة وبـ131 مليون دينار ليتراجع من 8.239 مليارات دينار إلى 8.108 مليارات دينار.

وهبطت جميع مؤشرات البورصة في نهاية الأسبوع، ليتراجع المؤشر العام للبورصة خلال الأسبوع بنحو 3.1 في المئة إلى مستوى 5442.99 نقطة بانخفاض بلغ 175.4 نقطة مقارنة بـإقفاله في الأسبوع السابق عند مستوى 5618.43 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة بلغت 3.6 في المئة وبـ 226.8 نقطة من 6230.87 نقطة في إقفالات الخميس 22 أكتوبر إلى 6003.99 نقطة في إقفالات أمس.

كما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.6 في المئة وبـ 69.9 نقطة ليرتفع من 4401.81 نقطة إلى 4331.92 نقطة، وهبط مؤشر «الرئيسي 50» بنسبة 1.78 في المئة وبـ79.6 نقطة من 4464.03 نقطة إلى 4384.41 نقطة.

وتزامن مع هذه التراجعات تقلص في السيولة وأحجام التداولات مع العلم بأن جلسات الأسبوع أربع فقط بسبب عطلة المولد النبوي، لتتراجع سيولة البورصة خلال الأسبوع بنسبة 22.2 في المئة من 278.6 مليون دينار إلى 216.8 مليون دينار، كما انخفضت أحجام التداولات بنسبة 35.64 في المئة من 1.39 مليار سهم إلى 893.8 مليون سهم، وانخفضت الصفقات بنسبة 25 في المئة من 63.3 ألف صفقة إلى 47.45 ألف صفقة.

