المؤشرات اكتست باللون الأخضر رغم هبوط التداولات

مال وأعمال

نجحت البورصة في اقفال تداولات الاسبوع على ارتفاع طفيف بفضل الدخول المضاربي على الاسهم مع نهاية الجلسة لتكتسي باللون الاخضر بعد 4 جلسات سيطر اللون الاحمر فيها على التداولات.

وحققت القيمة السوقية مكاسب بقيمة 93 مليون دينار وبنحو 0.3 في المئة لتتراجع من 31.501 مليار دينار في نهاية جلسة الثلاثاء إلى 31.594 مليار دينار، وتزامن ذلك مع تقلص السيولة في الجلسة بنسبة 40.2 في المئة لتبلغ 37.03 مليون دينار مقابل 61.96 مليون دينار في الجلسة السابقة، وذلك بالتداول على 189.7مليون سهم لعدد 127 شركة عبر 10.5 آلاف صفقة، لتنخفض بذلك أحجام التداول بنسبة 17.6 في المئة.

وعادت بورصة الكويت أمس للتحول إلى اللون الأخضر ليرتفع مؤشرها العام بنسبة 0.3 في المئة وبـ 16 نقطة لترتفع من 5426.9 نقطة إلى 5442.9 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.4 في المئة وبنحو 24.7 نقطة ليصعد من 5979.24 نقطة إلى 6003.99 نقطة ليتخطى مرة حاجز الـ 6000 آلاف نقطة بعد أن كسره هبوطاً في جلسة الثلاثاء.

وسجلت مؤشرات 5 قطاعات ارتفاعاً أمس بصدارة التكنولوجيا بنمو نسبته 5.51 في المئة، فيما تراجع 5 قطاعات أخرى يتصدرها النفط والغاز بانخفاض قدره 0.83 في المئة.

وجاء سهم «مدينة الأعمال» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المدرجة بارتفاع نسبته 12.73 في المئة، بينما تصدر سهم «الكويتية العقارية» القائمة الحمراء متراجعاً بنحو 13.16 في المئة.

وحقق سهم «الكويت الوطني» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 8.14 ملايين دينار مرتفعاً 0.60 في المئة، فيما تصدر سهم «التعمير» نشاط الكميات - للمرة الأولى في الشهر الحالي - وذلك بتداول 22.12 مليون سهم مرتفعاً 1.90 في المئة.

