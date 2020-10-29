«المتحد» في خدمة عملائه خلال عطلة المولد النبوي

مال وأعمال

تقدم البنك الأهلي المتحد إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد ومن الكويت، حكومة وشعباً والمقيمين فيها، بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعياً الله -عز وجل- أن يعيدها على الأمة الإسلامية باليمن والبركات. وبهذه المناسبة، أعلن البنك في بيان صحافي إنه سوف يغلق جميع فروعه يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2020 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 01 نوفمير2020.

وفي سياق متصل، أشار البنك إلى أنه يمكن للعملاء خلال عطلة المولد النبوي التواصل مع البنك عبر القنوات الالكترونية، التي تتضمن تطبيق البنك عبر الهاتف النقال ومن خلال موقع البنك على شبكة الإنترنت (www.ahliunited.com.kw)، وخدمة حياكم التي تعمل على مدار 24 ساعة يوميا على الرقم 1812000 لتلبية الاحتياجات والخدمات والإجابة عن استفسارات العملاء ، كذلك يمكن لعملائنا إجراء جميع عملياتهم المصرفية من خلال أجهزة السحب الآلي المنتشرة في مختلف مناطق الكويت.

