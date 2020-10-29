«فيتش» ثبَّتت تصنيفات «برقان» بنظرة مستقرة

مال وأعمال

قامت وكالة فيتش بتثبيت التصنيف الائتماني لبنك برقان عند الدرجة الائتمانية (BB)؛ مع نظرة مستقبلية مُستقرة.

وقال البنك في بيان للبورصة إن الوكالة ثبتت التصنيف الائتماني طويل الأجل لقدرة المُصدر على سداد التزاماته عند درجة (+A) بنظرة مُستقرة. كما ثبتت الوكالة تصنيف قدرة المُصدر على الوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل عند درجة (F1)، وتصنيف القدرة المالية (VR) عند درجة (bb)، وتصنيف الدعم عند «1»، وتصنيف الحد الأدنى من الدعم عند (+A). وبحسب التقرير فإن تصنيف قدرة المُصدر على الوفاء بالتزاماته (IDRs) لبنك برقان مدفوعة بوجود احتمال كبير لتقديم الدعم من قبل السلطات الكويتية؛ إذا دعت الحاجة. وهذا يأخذ في عين الاعتبار قدرة الكويت القوية على دعم النظام المصرفي وسجلها في دعم البنوك المحلية.

