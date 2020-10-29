«المزايا» تُخفض التزاماتها بسداد قرض لبنك تركي

مال وأعمال

وافقت شركة المزايا القابضة على تخفيض التزامات التسهيلات الائتمانية للمجموعة من خلال السداد المبكر لكامل القرض القائم على شركة تابعة في تركيا لصالح أحد البنوك هناك. وقالت »المزايا»، المدرجة ببورصتي الكويت ودبي، في بيان لها إن مجلس الإدارة وافق في اجتماعه بتخفيض تلك الالتزامات والممثلة في قرض للشركة التابعة في تركيا من أحد البنوك هناك والبالغ قيمته 17.2 مليون يورو (ما يُقارب 6.2 ملايين دينار).

وأوضحت الشركة أن تخفيض تلك الالتزامات سيتم عن طريق تمويل الشركة التابعة بمبلغ 15.34 مليون يورو (ما يُقارب 5.5 ملايين دينار) ما سينتج عنه تحرير الأصول المرهونة بالشركة التابعة وتعزيز المركز المالي، وبذلك تصبح جميع التسهيلات الائتمانية لمجموعة المزايا القابضة إسلامية بالكامل. وبينت الشركة أن السداد المبكر سوف يترتب عليه تخفيض التزامات التسهيلات الائتمانية للمجموعة الذي يتوقع أن يتم إدراجه في البيانات المالية المُجمعة للربع الأخير من عام 2020 بعد استيفاء إجراءات السداد. كما أوضحت الشركة أن السداد المبكر من شأنه توفير أعباء التمويل الخاصة بهذا القرض والمُقدرة بمبلغ 1.1 مليون يورو (ما يُقارب 400 ألف دينار) وتخفيض متوسط معدل كلفة التسهيلات الائتمانية على مستوى المجموعة.

