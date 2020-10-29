«stc» وقَّعت عقد تأسيس شركة جديدة للخدمات الافتراضية

مال وأعمال

قالت شركة الاتصالات الكويتية stc انه الحاقاً لقرار الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الخاص بتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية «MVNO»، واتباعاً لاجراءاتها، نود الافادة بان شركة الاتصالات الكويتية stc قامت بالتوقيع أمس على عقد تأسيس وانشاء شركة جديدة باسم: connect Arbia W. L. L وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الاجنبي في الكويت وذلك مع (Mobility Telecom Kuwait Limited (BVI والتي ستكون الشريك الرئيس، حيث ان نسبة مساهمة شركة الاتصالات الكويتية تبلغ 10?، وسوف يتم الافصاح في حال تم توقيع عقد الاتفاق النهائي مع شركة (Mobility Telecom Kuwait Limited (BVI وذلك لاستصدار الترخيص النهائي الخاص بتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO). بحسب الاجراءات المعتمدة من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.