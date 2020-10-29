الكويت» سجلت 8 %نمواً في الدخل

مال وأعمال

أعلنت شركة Ooredoo الكويت عن نتائجها المالية للربع الثالث لعام 2020، معربة عن فخرها بالانجازات المستمرة التي عززت من مكانة الشركة القوية في السوق. وفيما بلغت ايرادات Ooredoo الكويت لفترة تسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 مبلغاً قدره 155.4 مليون دينار مقارنة بـ 169.7 مليون دينار لنفس الفترة من سنة 2019، بلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء 40.6 مليون دينار لفترة تسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 مقارنة بـ 53.1 مليون دينار لنفس الفترة من سنة 2019.

وقد طرحت Ooredoo الكويت مزايا خاصة للعاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية لدعم جهودهم في مكافحة الأزمات و5 غيغابايت من البيانات المجانية يوميًا ومكالمات محلية غير محدودة لجميع عملائها خلال أزمة «COVID-19». كما شهدت Ooredoo الكويت زيادة مضاعفة في أعداد المستخدمين للخدمات الرقمية والمبيعات الرقمية مدعومة بتطبيق Ooredoo سهل الاستخدام.

وصرح رئيس مجلس الادارة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني قائلا «خلال هذه الفترة التي واجهنا فيها تحديات جسيمة، انصبّ تركيزنا على ضمان استمرارية الخدمة لجميع عملائنا مع الاستمرار في دعم موظفينا والمجتمع بكل أطيافه من خلال توفير خدمات مبتكرة وامكانية الوصول الى البيانات. في الكويت، أصبحنا أول شركة اتصالات متنقلة تطلق حلول التعلم الالكتروني لدعم المدارس في كل أنحاء الدولة، وفي تونس، قمنا بتوفير الدعم للمستشفيات ومراكز الاحتجاز من خلال توفير امكانيات الوصول الى البيانات مجانا طوال فترة جائحة الكورونا». وأضاف آل ثاني «نظرا لأننا جددنا جهودنا الرامية للتركيز على توسيع نطاق قنواتنا الرقمية لجذب العملاء وتلبية احتياجاتهم، فقد حافظنا على قاعدة عملائنا الموحدة القوية والتي بلغت 25.3 مليون عميل في نهاية الأشهر التسعة الأولى من سنة 2020 مقارنة بـ 26.8 مليون للفترة ذاتها من السنة الماضية. ولكن، وكما هو الحال بالنسبة لقطاع الاتصالات المتنقلة عالميا، تأثرت نتائجنا المالية للأشهر التسعة الأولى من سنة 2020 بجائحة الكورونا وما أدّت اليه من تباطؤ اقتصادي أدّى بدوره الى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في بعض أسواق عملياتنا. بلغ اجمالي ايرادات الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة 441.7 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2020 بتراجع بلغ 6% عما كان عليه في الفترة ذاتها من السنة الماضية، الأمر الذي انعكس على الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء وكذلك على صافي الربح». ونوه آل ثاني قائلا «شهدت Ooredoo الكويت نمواً في الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء بنسبة 8% وفي قاعدة العملاء بنسبة 2% في الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بالربع الثاني من نفس العام ما يعكس الانتعاش التدريجي من حالة «COVID-19». في الكويت، واصلنا الاستثمار في استراتيجيتنا الرقمية وقمنا بتوسيع نطاق عرضنا لخدمات الجيل الخامس بهدف خدمة قاعدة عملائنا البالغة 2.4 مليون عميل. وفي تونس، ارتفعت ايراداتنا بنسبة 4% لتصل الى 94.7 مليون دينار للأشهر التسعة الأولى من سنة 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية على الرغم من صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي واجهنا في ظلها تحديات كبيرة. ولا يزال أداؤنا في الجزائر متأثرا بالأوضاع الاقتصادية الصعبة والمنافسة السعرية الشديدة وانخفاض قيمة العملة حيث انخفضت قيمة الدينار الجزائري بنسبة 4% خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وفي فلسطين، واصلنا التركيز على الكفاءة التشغيلية وتحسين الكلفة حيث مازالت جهودنا في هذا الاتجاه تعود على الشركة بنتائج ايجابية، وقد ارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء بنسبة 19% خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية ليصل الى 7.7 ملايين دينار. وفي المالديف واصلنا تطوير خدماتنا باطلاق نظام «أوريدو سنتريبيز» وهو أحد حلول الخدمة الهاتفية المدارة المقدمة للمؤسسات الصغيرة».

? انخفضت قاعدة العملاء الموحدة بنسبة 6% لتصل الى 25.3 مليون في نهاية فترة تسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 مقارنة بـ 26.8 مليون لنفس الفترة من سنة 2019.

? تأثرت الايرادات بالدينار بانخفاض المبيعات في الكويت (مع الدعم المجاني الكبير للعملاء المحليين) وانخفاض ايرادات Ooredoo الجزائر بشكل رئيس بسبب ضعف البيئة الاقتصادية وانخفاض قيمة العملة بالاضافة الى الأسعار التنافسية وتأثير فيروس كورونا وما تبعه من قيود تجارية على جميع العمليات. ونتيجة لذلك، انخفضت الايرادات الموحدة بنسبة 6% لتصل الى 441.7 مليون دينار في نهاية فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 مقارنة بـ 470.0 مليون دينار لنفس الفترة من سنة 2019.

? انخفض الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء بنسبة 13% لتصل الى 151.6 مليون دينار في نهاية فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 مقارنة بـ 174.4 مليون دينار لنفس الفترة من سنة 2019.

? بلغ صافي الربح العائد الى الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة مبلغاَ وقدره 5.9 ملايين دينار في نهاية فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 مقارنة بـ 23.5 مليون دينار لنفس الفترة من سنة 2019 بسبب الانخفاض في الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء.

? بلغت الأرباح الموحدة للسهم الواحد 11.7 فلساً في نهاية فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 مقارنة بـ 46.9 فلساً للسهم الواحد لنفس الفترة من السنة الماضية.

