محمد آل ثاني رئيساً لمجلس إدارة «Ooredoo الكويت»

مال وأعمال

أعلنت Ooredoo خلال اجتماع مجلس الإدارة عن تولي الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني منصب رئيس مجلس إدارة Ooredoo الكويت، وذلك خلفاً للشيخ سعود بن ناصر آل ثاني.

وقد أعرب الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، والذي يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo، عن تقديره للجهود المميزة التي قام بها الشيخ محمد خلال تسلمه منصب الرئيس التنفيذي في Ooredoo الكويت منذ عام 2014 وحتى أوائل العام الحالي، قاد خلالها الشركة نحو مسيرة حافلة بالعديد من الإنجازات والنجاح ومساهماً بشكل جذري في زيادة حصة الشركة في السوق الكويتي. وأعرب الشيخ سعود عن تقديره وثقته العالية في خبرة الشيخ محمد ودوره الكبير في خطة التطوير وتعزيز استراتيجية الشركة مستقبلاً.

وجدير بالذكر أن الشيخ محمد آل ثاني يستكمل اليوم مسيرة النجاح التي استهلها في دولة الكويت، حيث تندرج على قائمة أولوياته بلورة الاستراتيجية التطويرية للشركة وتفعيل الخطط التنفيذية للأعوام المقبلة، استناداً إلى خبرة قوامها أكثر 16 عاماً فى مجال الاتصالات والتحول الرقمي والمحاسبة والمالية. وقد شغل الشيخ محمد العديد من المناصب في Ooredoo منذ انضمامه للشركة عام 2009، كان آخرها منصب الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت الذي شغله منذ عام 2014، كما شغل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة Ooredoo الجزائر. كما يشغل حالياً نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo والرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo قطر منذ مارس العام الحالي، بالإضافة إلى منصب رئيس مجلس ادارة شركة إندوسات Ooredoo. الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني حاصل على شهادة الماجستير في المالية والمحاسبة من جامعة كارديف بالمملكة المتحدة، وشهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة قطر.

