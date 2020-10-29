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مال وأعمال

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155 مليون دينار إيرادات «Ooredoo الكويت»


بلغت ايرادات Ooredoo الكويت لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 مبلغاً قدره 155.4 مليون دينار مقارنة بـ 169.7 مليون دينار لنفس الفترة من سنة 2019. كما بلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء 40.6 مليون دينار لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 مقارنة بـ 53.1 مليون دينار لنفس الفترة من سنة 2019. وقد عرضت Ooredoo الكويت مزايا خاصة للعاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية لدعم جهودهم في مكافحة الأزمات و5 غيغابايت من البيانات المجانية يوميًا ومكالمات محلية غير محدودة لجميع عملائها خلال أزمة COVID-19.


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