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مال وأعمال

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142.1 مليون دينار إيراداتنا في الجزائر


انخفضت قاعدة عملاء Ooredoo الجزائر الى 12.3 مليون عميل خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 مقارنة بـ 13.4 مليون عميل لنفس الفترة من سنة 2019. تأثرت الأعمال في الجزائر سلباَ بسبب انخفاض قيمة الدينار الجزائري والأسعار التنافسية الشديدة بالاضافة الى البيئة الاقتصادية الغير فعالة.
ونتيجة لذلك، انخفضت الايرادات الى 142.1 مليون دينار لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 مقارنة بـ 157.3 مليون دينار لنفس الفترة من سنة 2019. وبلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء 48.5 مليون دينار لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 بانخفاض من 55.3 مليون دينار لنفس الفترة من سنة 2019. تراجعت قيمة الدينار الجزائري بنسبة 4 % على أساس سنوي.


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