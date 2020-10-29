19 % ارتفاعاً في دخلنا بفلسطين

مال وأعمال

ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo فلسطين بنسبة 3% لتصل الى 1.3 مليون عميل خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020. وارتفعت الايرادات بنسبة 4% لتصل الى 23.1 مليون دينار لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 مقارنة بـ 22.2 مليون دينار لنفس الفترة من سنة 2019. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء بشكل جوهري بنسبة زيادة 19% الى 7.7 ملايين دينار لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من سنة 2020 مقارنة بـ 6.5 ملايين دينار لنفس الفترة من سنة 2019 وذلك من خلال الكفاءات التشغيلية في جميع أنحاء الأعمال التجارية.

