588 مليون دولار صادرات فرنسا للكويت

مال وأعمال

دبي، (CNN) - شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية حملات واسعة مطالبة بمقاطعة البضائع الفرنسية، على خلفية تصريحات لمسؤولين فرنسيين على رأسهم الرئيس ايمانويل ماكرون، اعتُبرت «مسيئة» للاسلام وللنبي محمد، بعد مقتل مدرس فرنسي على يد شاب مسلم من أصول شيشانية.

وانضمت بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط، بعضها بشكل رسمي وأخرى بشكل غير رسمي، الى حملة مقاطعة المنتجات والبضائع الفرنسية، بينما أعلنت سلسلة متاجر سوبرماركت غير حكومية في الكويت عن مقاطعة المنتجات الفرنسية في أكثر من 50 منفذ من منافذها في البلاد.

كما تجري حالياً حملة مقاطعة للمنتجات الفرنسية في الأردن، حيث علقت بعض محلات البقالة لافتات أعلنت من خلالها أنها لن تبيع بضائع فرنسية، كذلك مجموعة من المتاجر القطرية التي لديها أكثر من 50 فرعا في الدولة. كما أعلنت جامعة قطر أيضاً عن تأجيلها أسبوعها الثقافي الفرنسي الى أجل غير مسمى على خلفية الأحداث.

ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أصدرته مطلع هذا الأسبوع، حملات مقاطعة منتجاتها بأنها «غير مبررة»، مطالبة «بوقفها على الفور».

وتتمتع فرنسا بعلاقات تجارية قوية مع العديد من الدول العربية، حيث بلغ مجموع قيمة الصادرات الفرنسية الى الدول العربية في العام 2019 أكثر من 31 مليار دولار، بحسب قاعدة بيانات «كومتريد» التابعة للأمم المتحدة.

وبحسب التقرير، تعد واردات الجزائر من فرنسا الأعلى في المنطقة العربية، في حين تعد واردات قطر من المنتجات الفرنسية الأعلى من بين دول الخليج. فيما بلغت صادرات فرنسا للكويت 588 مليون دولار.

