مجتمع الأعمال يوجِّه دعوة عاجلة إلى «قادة العشرين» للنمو الشامل

مال وأعمال

اختتمت مجموعة الأعمال السعودية، الممثل الرسمي لمجتمع الأعمال لمجموعة العشرين، قمة مجموعة الأعمال السعودية تحت شعار «التحول من أجل النمو الشامل»، والتي جمعت خلالها قادة من حول العالم، ووجهت دعوة عاجلة الى مجموعة العشرين لمواجهة تأثير جائحة «كوفيد-19». وسلمت مجموعة الأعمال السعودية رسمياً في هذه القمة مجموعة مكونة من 25 توصية للسياسة تهدف الى انعاش الاقتصاد العالمي وارساء اُسس لاقتصادات اكثر متانة في مواجهة التحديات المستقبلية الى قادة مجموعة العشرين التي يمثلها بالنيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله - وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح. وقال رئيس مجموعة الأعمال السعودية يوسف البنيان: «كان هذا العام عاماً استثنائياً لم تشهد مثله مجموعة العشرين في تاريخها، وذلك بسبب جائحة كورونا. ومع ذلك فان الأولويات التي حددناها قبل تفشي الجائحة، والتي تتضمن التجارة والتمويل والرقمنة والعمل وتغير المناخ والامتثال، مازالت على نفس المستوى من الأهمية». وأضاف قائلاً: «عززت الأزمة أهمية حل هذه المشاكل من خلال وضع السياسات الشاملة مع التأكيد على الحاجة الى جهد دولي منسق يدعم الفئات الأكثر ضعفاً، والتي تشمل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة الى جانب أهداف التنمية المستدامة. وأحثُ قادة مجموعة العشرين على تبني هذه التوصيات الهامة لتطوير جدول أعمال شامل ومستدام يمثل ارثاً للعام 2020 وما بعده». وقال خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي وممثل مجموعة العشرين بالنيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله -: « أود أن أهنئ قيادة المجموعة وأعضاءها، لا سيما توصياتهم الاستباقية في ظل توقعاتٍ موجة ثانية من الوباء وما أوليتموه من اهتمام في أكثر القضايا الحاحًا على صعيد الاقتصاد العالمي».

