3 % هبوطاً في النفط مع مخاوف المعروض

مال وأعمال

تراجعت أسعار النفط امس لتفقد معظم المكاسب التي حققتها في اليوم السابق اذ عززت زيادة مخزونات الخام الأميركية وارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة مخاوف بشأن تخمة المعروض وضعف الطلب على الوقود.

ونزل خام برنت دولارا الى 40.20 دولاراً للبرميل بعدما صعد بنحو اثنين بالمئة أمس. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بأكثر من دولار الى 38.56 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعها 2.6 بالمئة اول من أمس الثلاثاء. وكشفت بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام والبنزين الأميركية ارتفعت الأسبوع الماضي حيث سجلت مخزونات الخام زيادة بمقدار 4.6 ملايين برميل لتصل الى نحو 495.2 مليون برميل وهو ما يفوق بكثير توقعات محللين في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادتها 1.2 مليون برميل. وسجلت الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبلدان أخرى زيادات قياسية في حالات الاصابة بفيروس كورونا في الأيام الماضية وفرضت الحكومات الأوروبية قيودا جديدة في محاولة للحد من التفشي السريع للمرض. ومن المتوقع أن يزيد انتاج ليبيا النفطي الى مليون برميل يوميا في الأسابيع المقبلة وهو ما يضيف الى الضغوط على الأسعار. وقال معهد البترول الأميركي ان مخزونات خام النفط في الولايات المتحدة ارتفعت 4.6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر.

وأوضح المعهد الأميركي أن مخزونات البنزين ارتفعت 2.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مخزونات المقطرات 5.3 ملايين برميل في نفس الفترة.

ومن المقرر أن تصدر ادارة معلومات الطاقة الأميركية بيانات المخزونات، وسط توقعات بارتفاع مخزونات النفط الخام بنحو 200 ألف برميل بحسب تقديرات «اس أند بي جلوبال بلاتس». وكانت أسعار النفط سجلت ارتفاعا عند تسوية تعاملات ، ليصعد سعر العقود المستقبلية لخام «برنت» القياسي تسليم شهر ديسمبر بنحو 2% الى 41.61 دولاراً للبرميل، كما زاد سعر عقد «نايمكس» بنسبة 2.6% عند 39.57 دولاراً للبرميل.

