هبوط أسعار الذهب

مال وأعمال

تراجعت أسعار الذهب مع متابعة الزيادة المقلقة لعدد الاصابات الجديدة بفيروس «كورونا» على مستوى العالم تزامناً مع موجة الاصابة الثانية، ومباحثات حزمة التحفيز المالي في الولايات المتحدة.

وتراجعت احتمالات التوصل لاتفاق حول حزمة المساعدات الجديدة في أميركا، بعدما صرح دونالد ترامب بأنه قد يتم الاتفاق حولها على الأرجح بعد انتخابات الثالث من نوفمبر.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر هامشياً بنحو 0.1% الى 1909.50 دولاراً للأوقية كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1% مسجلاً 1905.83 دولاراً للأوقية.

وارتفع سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.4% عند 886.73 دولاراً للأوقية، كما صعد سعر البلاديوم الفوري بنحو 0.2% الى 2357.70 دولاراً للأوقية.

واستقرت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر عند 24.59 دولاراً للأوقية.

فيما ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات- بنحو 0.1% عند 93.071 نقطة.

