السودان رفع أسعار الوقود 400 %

مال وأعمال

اقرت الحكومة السودانية رسميا اسعارا تحريرية للوقود بزيادة فاقت 400 بالمئة عن السعر السابق. واعلن وزير الطاقة والتعدين المكلف خيري عبدالرحمن خيري في مؤتمر صحافي بدء تحرير اسعار الوقود (البنزين والجازولين).وقال ان سعر لتر البنزين المستورد تحدد بقيمة 120 جنيها بينما كان السعر القديم 28 جنيها للتر كما ارتفع لتر الجازولين المستورد من 23 جنيها الى 106 جنيهات. واشار الوزير الى وجود سعرين للوقود احدهما للمستورد حيث تم تحديد 13 شركة للتعامل به وفق الاسعار الجديدة والثاني للوقود المحلي الذي سيوزع عبر 20 شركة. واضاف ان اسعار الوقود المنتج محليا ارتفعت الى 56 جنيها للتر البنزين و46 جنيها للتر الجازولين.