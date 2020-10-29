«أوابك»: الحزم التحفيزية حدّت من آثار «كورونا»

مال وأعمال

أصدرت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، تقريراً حول التطورات في الأوضاع البترولية العالمية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد 19 Covid، وتناول التقرير التطورات الاقتصادية العالمية وفقاً لتقرير افاق الاقتصاد العالمي، أكتوبر 2020 صندوق النقد الدولي، كما استعرض الامدادات النفطية النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي (مليون برميل/ يوم)، وفقاً للتقرير الشهري لمنظمة أوبك وتقرير Petroleum Intelligence Weekly، أكتوبر 2020. وأوضح التقرير أن السياسات النقدية والحزم المالية التحفيزية التي نفذتها غالبية الدول الأعضاء على صعيد الصحة والمالية العامة والقطاع المالي حدّت من الاّثار الاقتصادية المباشرة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد. وبين ان برامج الاصلاح والتنويع الاقتصادي التي يجري تنفيذها في بعض الدول الأعضاء في المنظمة التي شهدت تحسناً نسبياً في مستويات النشاط في القطاعات غير النفطية، قد قدمت دعماً نسبياً للأداء الاقتصادي.

وتوقع التقرير انخفاض الامدادات النفطية العالمية خلال عام 2020 على خلفية اتفاقية دول أوبك+ في شأن خفض قياسي لانتاج النفط الخام الذي دخل حيز التنفيذ منذ شهر مايو 2020. كما أشار الى اعلان رفع حالة القوة القاهرة واستئناف انتاج النفط في دولة ليبيا، التي لا يشملها اتفاق دول أوبك+، عقب توقف دام نحو 8 أشهر، حيث تشير أحدث توقعات لوكالة الطاقة الدولية الى وصول انتاج دولة ليبيا النفطي الى نحو مليون برميل بحلول شهر نوفمبر 2020.

