10 % ترجعاً في أرباح بنك الدوحة

مال وأعمال

انخفضت أرباح بنك الدوحة في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 9.7 % على أساس سنوي الى 271 مليون ريال، بتأثير من انخفاض صافي الدخل من الأنشطة الاستثمارية والرسوم و الوساطة و العمولة.

كما تراجعت أرباح البنك بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 5.7% على أساس سنوي الى نحو 771,5 مليون ريال، بضغط من ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 12% وصولا الى 1.44 مليار ريال، وزيادة المخصصات بنسبة 30% على أساس سنوي الى 769 مليون ريال.

وبلغت ربحية السهم 0.25 ريال بنهاية الربع الثالث من العام ‏ 2020، مقابل ربحية السهم 0.26 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

