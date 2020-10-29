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مال وأعمال

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10 % ترجعاً في أرباح بنك الدوحة


انخفضت أرباح بنك الدوحة في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 9.7 % على أساس سنوي الى 271 مليون ريال، بتأثير من انخفاض صافي الدخل من الأنشطة الاستثمارية والرسوم و الوساطة و العمولة.
كما تراجعت أرباح البنك بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 5.7% على أساس سنوي الى نحو 771,5 مليون ريال، بضغط من ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 12% وصولا الى 1.44 مليار ريال، وزيادة المخصصات بنسبة 30% على أساس سنوي الى 769 مليون ريال.
وبلغت ربحية السهم 0.25 ريال بنهاية الربع الثالث من العام ‏ 2020، مقابل ربحية السهم 0.26 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.


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