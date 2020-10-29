الخميس 29 أكتوبر 2020 ,13 ربيع الأول 1442
رقم العدد:
4124
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
مرأة
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
مرأة
مال وأعمال
أرسل
إحفظ
إطبع
التقرير اليومي للبورصة
إضافة تعليق جديد
التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية
عرض التعليقات
F
مواقيت الصلاة في الكويت
كاريكاتير
كتّاب اليوم
عبدالله عباس بوير
سامي عبداللطيف النصف
د. أحمد الحسيني
حامد السيف
حسين دشتي
الدكتورة فاتن ميرزا
المزيد
الأكثر
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
socialmedia views
5 فئات للتطعيم ضد «كوفيد - 19»
استراتيجية حكومية شاملة لمحاصرة الهدر وترشيد الإنفاق
مطار «T2» ذكي.. ومشغل عالمي لإدارته
6 مناطق.. بلا كهرباء!
الأزهر يدعو لتشريع عالمي يجرم معاداة المسلمين
الشيتان يقبل استقالة وكلاء «المالية»
النشرة الإخبارية
معدل التحويل
تاريخ:
قاعدة دينار كويتي
معدل التحويل
KWD
EUR
GBP
JPY
CAD
AUD
RON
RUB
محول العملات
كمية:
من:
إلى:
مجلة بريق الدانة
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة