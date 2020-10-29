الاخيرة

لم يبق من عام 2020، المميز في تاريخ البشرية الا شهران وينقضي، والاعتقاد شبه الأكيد أنه عند نهاية هذا العام، أو بداية العام المقبل ستكتشف البشرية وتحديداً العالم الغربي لقاحاً فاعلاً ناجعاً ضد «كورونا»، وقد يحتاج الأمر إلى تجديد ذلك اللقاح كل عام أو عامين.

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كما ستقوم الدول المختلفة -مع لحظة الإعلان عن الكشف عن اللقاح- بإعداد وتجهيز شبكة توصيل غير مسبوقة بالتاريخ، تساعدها بها قوات الجيش والداخلية والحرس الوطني والمتطوعون لإيصاله بالسرعة الممكنة مع الفرق الطبية المصاحبة للأفراد في كل مكان خصوصاً في الدول مترامية الأطراف وذات الكثافة السكانية العالية.

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دولة صغيرة، كالكويت، قليلة السكان ستتمكن من تلقيح الجميع بشكل منظم خلال مدة قصيرة إلا أن هذا الأمر لن يكتمل إلا بإصدار جواز سفر عالمي يسمى «جواز الكورونا» يضم إلى جواز السفر العادي عند السفر ليضمن لمن طُعِّم في الكويت أو غيرها من الدول أنه لن يتعرض للحجر بالمطار عند الوصول.

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وسيصبح من الضرورة بمكان أن يبقى «جواز الكورونا» مع الأفراد بالحل والترحال، وعند زيارة المطاعم والأسواق كي لا يطبق عليهم قوانين فرض الكمامات والقفازات والعقوبات المصاحبة.

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آخر محطة: نرجو سرعة حصول البشرية جمعاء على «جواز الكورونا»، كما نرجو ألا يصل التزوير والتزييف لمقدمي خدمة ذلك الجواز فنسمع لاحقا أن بعض من يحملونه قد اشتروه بالمال، وأنهم تسببوا بإصابة كثيرين بالوباء قبل تطعيمهم.

