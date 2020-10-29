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الجزائر.. ثالث أكبر مسجد في العالم


افتتحت الجزائر الليلة الماضية، ثالث أكبر مسجد في العالم والأكبر في إفريقيا، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بعد سنة ونصف السنة على الانتهاء من بنائه، ويتسع المسجد لـ 120 ألف مصل.ويمتد جامع الجزائر على مساحة 27,75 هكتاراً، وهو بذلك الثالث في العالم من حيث المساحة بعد المسجد النبوي في المدينة المنورة والحرم المكي.أما مئذنته التي يمكن رؤيتها من كل أنحاء العاصمة، فهي الأعلى في العالم، إذ تبلغ 267 مترا، أي 43 طابقا، ويمكن الوصول اليها بمصاعد توفر مشاهد بانورامية على العاصمة الجزائرية. وتم تزيين الجزء الداخلي للجامع بالطابع الأندلسي بما لا يقل عن ستة كيلومترات من لوحات الخط العربي على الرخام والمرمر والخشب. أما السجاد فباللون الأزرق الفيروزي مع رسوم زهرية، وفق طابع تقليدي جزائري.


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