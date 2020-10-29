بيوت مهجورة في إيطاليا بـ«يورو» واحد!.

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تستعد بلدة إيطالية لطرح عشرات البيوت المهجورة في مزاد للبيع بسعر يبدأ من يورو أو دولار وبضعة سنتات فقط. وتستعد بلدة ساليمي للانتقال للمرحلة الثانية بعد الانتهاء من تحسين مستوى البنى التحتية والخدمات من الطرق إلى شبكات الكهرباء وأنابيب الصرف الصحي، بحسب تصريحات لرئيس البلدية دومينيكو فينوتي. وستعرض القرية الواقعة في جزيرة صقلية بيوتا بمبلغ أرخص من كوب قهوة. ويأمل فينوتي، أن يبث المخطط الحياة في البلدة، مضيفا «لقد كانت عملية طويلة، إذ لم نكتف بإجراء أعمال صيانة شاملة لتأمين المناطق المتداعية الخطرة فحسب، بل كان علينا أيضا إصلاح العديد من الممتلكات لاستخدامها سكنيا». وحول آلية عملية البيع قال فينوتي «ستطرح المنازل المختارة للبيع بالمزاد بسعر يبدأ من يورو، في تكرار للطريقة التي اعتمدتها مدينة سامبوكا في صقلية، حيث بيعت المساكن لمن يدفع أعلى سعر واشترى مشترٍ واحد على الأقل منزلا من دون معاينة مسبقة»