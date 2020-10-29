«هارفارد» تؤكد نتائج دراسة «البنتاغون»: السفر الجوي آمن

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وجدت دراسة طبية حديثة، أجريت في جامعة هارفارد الأميركية، أنه يمكن تقليل مخاطر التقاط عدوى فيروس كورونا المستجد على متن الطائرات إذا تم اتباع الإجراءات الصحية المعروفة، وقالت إن ركوب الطائرات قد يكون أقل خطرا من أنشطة يومية أخرى بالنسبة لانتشار العدوى. وقال باحثون في كلية هارفارد «تي. أتش تشان للصحة العامة» إن اتباع هذه الإجراءات ربما يقلل فرص الإصابة بالفيروس في الطائرات بشكل كبير مقارنة بعادات يومية مثل التسوق في محال البقالة.

والإجراءات الصحية الموصى بها، بحسب الدراسة، المنشورة الثلاثاء، هي غسل المسافرين أيديهم باستمرار وارتداء الكمامات في جميع الأوقات وقيام العاملين بتنظيف وتعقيم الطائرات والتهوية المستمرة في جميع أنحاء الطائرة حتى عندما تكون متوقفة.

ومن المرجح أن تشجع نتائج الدراسة شركات الطيران على مواصلة تشجيع الناس على العودة للسفر، بعد الانتكاسات الكبيرة التي تعرض لها هذا القطاع. وكانت دراسة أخرى لوزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» قالت إن ارتداء الكمامات بشكل متواصل على متن الطائرات يقلل خطر انتشار الفيروس.

