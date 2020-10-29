تراجع وفيات الحوادث المرورية في العالم بسبب «كورونا»

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انعكست الأزمة الصحية العالمية وتدابير الإغلاق المرافقة لها على تراجع حركة المرور، ما أدى إلى انخفاض عدد الوفيات في حوادث السير في العالم خلال الأشهر الأولى من 2020، وفق ما أظهر تقرير حديث نشره المنتدى الدولي للنقل. وذكر المنتدى التابع لمنظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي أن «عدد الحوادث تراجع بدرجة كبيرة خلال الأشهر الأولى من 2020، خصوصا بسبب تدابير الإغلاق المفروضة في بلدان عدة للجم جائحة كوفيد-19». وأشار التقرير إلى أن «تدابير الإغلاق الصارمة الرامية لكبح تفشي فيروس كورونا أدت إلى تباطؤ في الاقتصاد وحركة الأشخاص وبالتالي في عدد الحوادث المرورية». غير أن المنتدى الدولي للنقل أشار إلى أن «انخفاض عدد الوفيات ليس متناسبا مع نسبة التراجع في حركة المرور»، كما أن «بعض البلدان سجلت ازديادا في معدل السرعة وفي الحوادث الأكثر خطورة». ويموت أكثر من 1.3 مليون شخص في العالم سنويا من جراء حوادث مرورية تؤدي أيضا إلى إصابة الملايين بجروح خطيرة.