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ميساء مغربي تخضع لتحليل «كورونا»


خضعت الفنانة المغربية ميساء مغربي، لتحليل فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال تواجدها بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.
ميساء خضعت لهذا التحليل كإجراء اعتيادي قبل مغادرتها للجونة والعودة لدبي، وذلك ضمن إجراءات السلامة التي فرضتها منظمة الصحة العالمية وحكومات عدد من الدول على المسافرين لمنحهم تصريح السفر.
وظهرت نتيجة التحليل بعد ساعات قليلة من إجرائه، وجاءت النتيجة سلبية، أي أنها ليست مصابة بفيروس «كورونا».
يذكر أن الفنانة ميساء مغربي غادرت مهرجان الجونة لارتباطها بعدة أعمال ستمنعها من البقاء هناك حتى حضور حفل ختام المهرجان.


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