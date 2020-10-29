تصميمات ذكية لتوفير المساحة في غرفة طفلك

مرأة

إذا كانت غرفة طفلك صغيرة أو اذا كان اثنان من أطفالك يتشاركان غرفة واحدة فستجدين نفسك تفكرين دائما في حلول لتوفير المساحات الكافية لكل أشيائهم ولحركتهم وأنشطتهم المختلفة. وحتى اذا كانت غرفة أطفالك كبيرة فهم يحتاجون الى أكبر مساحة ممكنة للعب وممارسة الأنشطة. لذلك جئنا لك اليوم بتصميمات ذكية لغرف أطفال ذات أثاث يمكن تغييره وتحويله لتوفير مساحات أكبر من الفراغ تتيح لطفلك الحركة والتمتع باللعب في غرفته.

هذا السرير الذي يمكن تحويله الى مكتب للمذاكرة واستخدام الكمبيوتر فكرة رائعة لاتاحة مساحة أكبر في غرفة طفلك أثناء النهار. وكما ترين عند فتح السرير توجد أرفف متعددة تسمح لك بترتيب كتب وأدوات طفلك ووضع مصباح ليلي صغير. تصميمات هذه الأسرة الخفية تتميز بصغر حجمها وعدم شغلها لمساحة كبيرة في الغرفة. وأيضا يمكنك زيادة العملية بشراء وحدة أرفف وتخزين متحركة ووضعها تحت المكتب عند فتح السرير.

حتى اذا كان هناك طفلان في الغرفة فالفكرة الذكية لهذا السرير الخفي ذي الدورين ستتيح لهم مكان مريح للنوم أثناء الليل ومساحة أكبر للعب في النهار

في هذا التصميم العملي جدا يتحول أحد الأسرة لمكتب بينما يتحول الآخر لجزء من المكتبة عند غلقه. ويمكنك اضافة وحدات تخزين متنقلة لتوفير مكان أكبر لتخزين الكتب والألعاب أو حتى الملابس والاكسسوارات للفتيات.

للمزيد من الراحة لطفلك يمكنك اختيار تصميم سرير خفي يتحول لأريكة صغيرة وظريفة يمكن لطفلك القراءة عليها أو أخذ فترات من الراحة أثناء اللعب.

