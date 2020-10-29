حب الرشاد للشعر الخفيف

مرأة

تعاني الكثير من النساء من مشكلة الشعر الخفيف وفراغات الرأس. يرجع ذلك للعديد من العوامل التي تؤدي لتساقط الشعر الشديد. على الرغم من توافر الكثير من العلاجات الطبية، الا أن الوسائل الطبيعية هي الأكثر فعّالية. اليكِ وصفة حب الرشاد لتكثيف الشعر الخفيف طبيعيا.

مكونات:

1 كوب من حب الرشاد

1 كوب من زيت الزيتون البكر

طريقة التحضير:

اطحني حب الرشاد جيدا للحصول على مسحوق ناعم.

يخلط مسحوق حب الرشاد مع زيت الزيتون ويوضع الخليط في وعاء معدني على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

يرفع الخليط من على النار ويترك جانبا حتى يبرد تماما.

يحفظ الخليط الناتج في زجاجة معقمة محكمة الاغلاق.

وزعي كمية مناسبة من الخليط الناتج لتدليك فروة الرأس وخصلات الشعر، ثم يغطى الشعر ويترك لمدة ساعة كاملة قبل أن يشطف جيدا باستخدام الشامبو. يكرر استخدام خليط حب الرشاد مع زيت الزيتون على الشعر مرة واحدة أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

