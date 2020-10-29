أفضل خدع المكياج لإطلالة أصغر سناً

مرأة

مع الضغوط اليومية وتعرض البشرة لمسببات الاجهاد، قد تفقدين اطلالتك الحيوية لتبدو بشرتك أكثر شحوبا، كما قد يصل الأمر لظهور بعض الخطوط الدقيقة والتجاعيد المبكرة. لكن مع ذلك، لا تنزعجي، من خلال بعض الخدع البسيطة باستخدام المكياج يمكنكِ استعادة حيوية بشرتك ومظهرها الجذاب دون الحاجة للجوء الى الجراحات التجميلية أو حقن الفيلرز.

اليكِ مجموعة من خدع المكياج التي تعيد الى بشرتك الحيوية والشباب.

1- قوس كيوبيد

وزعي القليل من ظلال الجفون باللون الكريمي أو الشامبين اللامع على منطقة قوس كيوبيد في منتصف الشفاه للحصول على مظهر ثلاثي الأبعاد. وهي من أبسط الخدع التي تساعدك على ابراز جمالك والحفاظ على اطلالة أصغر سنا.

2- ابراز الحاجبين

استخدمي مظلل الجفون أيضا باللون الكريمي أو البيج الفاتح حول الحاجبين مع دمجها جيدا. يمنحك ذلك مظهر جذاب وحاجبين يبدوان أكثر كثافة.

3- أعلى الخدين

من أهم النقاط التي عليكِ ابرازها باستخدام الهايلايت هي منطقة أعلى الخدين. وزعي القليل من الهايلايتر مع دمجها جيدا لتمنحك وجه أنحف ومكياج مثالي.

4- القنوات الدمعية

تلك المنطقة أو الزوايا الداخلية من العين يمكنكِ استغلالها بشكل أفضل لتكبير العيون وانعاشها. وزعي القليل من الهايلايتر على تلك المنطقة لتبدين أكثر جاذبية.

5- حاجز الأنف

احرصي على عكس الاضاءة بشكل جيد على منطقة حاجز الأنف باستخدام الهايلايتر. وهي من أفضل الخدع التي تساعدك على اخفاء عيوب الأنف ليبدو أنحف.

6- محيط الفم

وزعي مصحح العيوب أو الكونسيلر حول الفم بعد تطبيق أحمر الشفاه لاخفاء كافة العيوب والحفاظ على مكياج مثالي.

