شرائح السمك الفيليه بالزعتر والليمون

مرأة

المقادير:

6 شرائح سمك فيليه

بصلة كبيرة مقطعة شرائح رفيعة مستديرة

3 حبة كوسة مقطعة مكعبات

2 ملعقة صغيرة زعتر أخضر أو جاف

2 ملعقة كبيرة كسبرة خضراء

3 ملاعق بقدونس مفري

1 ملعقة صغيرة ملح

1 معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

2 ملعقة كبيرة جبنة بارميزان مبشورة

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

5 فصوص ثوم مهروس

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كسبرة جافة

طريقة التحضير:

اخلطي التوابل(الزعتر والثوم والملح والفلفل والكمون والكسبرة والجبنة البارميزان) ثم ضعي قطع السمك فى التتبيلة لمدة ساعتين.

رصي حلقات البصل في قاع صينية فرن مدهونة بزيت الزيتون.

رصي فوقها شرائح السمك المتبل وحولها الكوسة ثم رشة زيت زيتون على الوجه.

ضعي الصينية في فرن ساخن مسبقًا على 180 مئوية على الرف السفلي لمدة 10 دقائق ثم الرف الأوسط لمدة 15 دقيقة.

افتحي شواية الغاز لمدة 4 دقائق حتى يأخذ السمك اللون الذهبي.

انقلي شرائح السمك برفق باسباتيولا عريضة في سرفيس للتقديم.

ضعي البصل والكوسة حول السمك ثم وزعي رشة البقدونس عند التقديم.

قدمي السمك مع الأرز والسلطة .

