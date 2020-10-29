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مافن الشوفان بالبلوبيري


المقادير:
1 كوب بلوبيري مجفف أو طازج
1 1/2 كوب شوفان
1 حبة بيض
1 كوب دقيق
1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر
1/3 كوب سكر
ملعقة صغيرة فانيليا
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي
1 كوب حليب سائل
طريقة التحضير:
اخلطي المواد الجافة معا في وعاء الخلط.
أخفقي المواد السائلة في وعاء آخر.
أضيفي المكونات السائلة على المكونات الجافة وقلبي جيدا حتى يمتزج كل المقادير.
أضيفي البلوبيري وقلبي الخليط مرة أخري.
وزعي الخليط على قوالب المافن المدهونة حتى ثلثي القالب.
اخبزي المافن في فرن ساخن سابقا على حرارة 200 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة.


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