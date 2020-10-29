فرنسا تعترف بتعرضها لأزمة

عربيات ودوليات

باريس - الوكالات: اعترفت الحكومة الفرنسية امس ضمنيا بتعرضها لأزمة بعد المواقف والتطورات الأخيرة، وما أثارتها من حملات واسعة على مستوى العالم الاسلامي تطالب بمواجهتها اقتصاديا ومقاطعة بضائعها.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال ان بلاده «لن تتراجع أبدا» وانتقد المتحدث تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه صحيفة «شارلي ايبدو» التي نشرت الرسوم.

وفي تطور آخر، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة على تويتر أن مجلس الوزراء حلّ امس جمعية «بركة سيتي» التي تتهمها الحكومة بأن لها «علاقات داخل التيار الاسلامي المتطرف» وتتهمها أيضا بـ»تبرير الأعمال الارهابية».

وأضاف الوزير الفرنسي أن هذه المنظمة غير الحكومية التي يترأسها ادريس يمو المعروف باسم ادريس سي حمدي «تحرض على الكراهية ولها علاقات داخل التيار الاسلامي المتطرف وكانت تبرر الأعمال الارهابية».

