ترامب: 10 دول عربية «ستطبّع» مع إسرائيل

عربيات ودوليات

واشنطن- القدس المحتلة- الوكالات: توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن تنضم نحو 10 دول في الشرق الأوسط إلى معاهدات السلام مع إسرائيل، مشيرا إلى أن إدارته تسعى لتحقيق السلام بطريقة مختلفة عن الإدارات السابقة. وقال ترامب «نعمل حاليا مع 5 دول لكن من المرجح وصول عددها إلى 9 أو 10 دول». وتابع «في نهاية المطاف، أعتقد أنها ستنضم جميعها إلى اتفاقيات السلام. نعمل بشكل دؤوب حاليا لذلك أعتقد أن هذه الاتفاقيات ستعقد بعد الانتخابات ولاسيما أنا مشارك في جميع هذه الاتفاقيات». وأضاف ترامب «سنحقق السلام في الشرق الأوسط بدون دفع أي أموال أو سفك الدماء. من المؤكد توقيع 5 دول على اتفاقيات وأنا أعتقد أن 5 دول أخرى ستنضم إليها قريبا». وأوضح «احترم كثيرا الدول التي وقعت معاهدات مع إسرائيل. فولي عهد أبوظبي قائد ومحارب عظيم الأمر أيضا صحيح للعاهل البحريني. أما بالنسبة للسودان فقام بخطوة رائعة لا سيما مع العداء السابق بينه وبين إسرائيل عملنا بطريقة جد مختلفة عما كانوا يفعلونه لمدة 30 عاما لذلك نحن متحمسون جدا». الى ذلك قالت إسرائيل إن الولايات المتحدة بصدد رفع الحظر على التمويل الأميركي لمشروعات البحث العلمي الإسرائيلية في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان، وهما منطقتان احتلتهما إسرائيل في حرب 1967.? ولم يصدر حتى الآن أي تعليق فلسطيني على هذه الخطوة التي جاء الإعلان عنها قبل أسبوع من انتخابات الرئاسة الأميركية حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن الرئيس الحالي دونالد ترامب الذي أشادت به إسرائيل على أنه أحد أقوى حلفائها يأتي خلف منافسه الديموقراطي جو بايدن. ونصت الاتفاقات العلمية السابقة مع حكومة الولايات المتحدة على عدم تنفيذ المشاريع البحثية الإسرائيلية التي تتلقى منحا أميركية في المناطق التي خضعت للإدارة الإسرائيلية في حرب 1967. وفي العام الماضي، دعمت إدارة ترامب بشكل فعال حق إسرائيل في بناء مستوطنات في الضفة الغربية من خلال التخلي عن الموقف الأميريكي الراسخ منذ فترة طويلة بأن هذه المستوطنات «تتعارض مع القانون الدولي». وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان إن الاخير والسفير الأميركي في إسرائيل سيوقعان على اتفاقيات معدلة بشأن التعاون العلمي في «حفل خاص» في مستوطنة يهودية بالضفة الغربية. وقال البيان الإسرائيلي إن الاتفاقيات المعدلة «ستوسع التعاون العلمي بين إسرائيل والولايات المتحدة ليشمل يهودا والسامرا (السم الذي تطلقه اسرائيل على الضفة الغربية المحتلة) ومرتفعات الجولان»

