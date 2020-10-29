العراق: لا إجراءات أمنية لإخلاء ساحة التحرير

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بغداد- الوكالات: اكد المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية أحمد ملا طلال، انه لن يكون هناك أي إجراء أمني لإخلاء ساحة التحرير، مشيرا إلى أن أمام المتظاهرين فرصة كبيرة لتنظيم أنفسهم سياسياً والدخول في الانتخابات. وقال طلال في مؤتمر صحافي إن «الحكومة نجحت في حماية المتظاهرين كما أن رئيس الوزراء ثمن الروحية التي تمتع بها الشباب خلال التظاهرات» موضحاً ان «الرأي العام أصبح يميز بين أداء الحكومة وحرصها على المتظاهرين وأداء الحكومات السابقة». وأشار ملا طلال إلى أن «أمام المتظاهرين فرصة كبيرة لتنظيم أنفسهم سياسياً والدخول في الانتخابات»، ولفت إلى أن «ساحة التحرير تعد مكاناً للتعبير عن الرأي وليس لمهاجمة القوات الأمنية». وأكد ملا طلال أنه «لن يكون هناك أي إجراء أمني لإخلاء ساحة التحرير».

