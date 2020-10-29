الأمم المتحدة تعترف بـ«تعثر» لجنة الدستور السوري

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نيويورك- الوكالات: اعترف موفد الأمم المتّحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسن أمام مجلس الأمن باستحالة عقد اجتماع في أكتوبر في جنيف للهيئة المكلفة بمراجعة الدستور كما كان مقررا، وأعرب عن أمله بعقد جلسة في نوفمبر. وقال خلال مؤتمر عبر الفيديو إنه نظرا لعدم الاتفاق على جدول أعمالها «لم نتمكن من عقد جلسة رابعة في أكتوبر كما كنا نأمل للجنة الدستورية المصغرة» التي تضم 45 ممثلاً عن النظام والمعارضة والمجتمع المدني. وفي إشارة إلى زيارته الأخيرة إلى دمشق أضاف «لم نتوصل بعد إلى اتفاق نهائي.. لكن الخطة هي إجراء مباحثات جديدة في نوفمبر» في جنيف. وخلال المناقشة، اعتبر نائب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز أن عدم إحراز تقدم في المناقشات بشأن الإصلاح الدستوري «غير مقبول». وقال «حان الوقت ليقال لنظام الأسد كفى». ورأى السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير أن «العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود» وبعد عام «فإن نتيجة عمل اللجنة الدستورية شبه معدومة»، متهمًا دمشق بالرغبة في كسب الوقت. من جهته، أكد السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا الذي تدعم بلاده دمشق سياسيا وعسكريا أن العملية السياسية تعود إلى السوريين أنفسهم. وقال «من المهم أن نمنح السوريين فرصة التفاوض من دون تدخل خارجي. إن أعمال اللجنة الدستورية ينبغي ألا تكون مرتبطة بأي استحقاق» آخر.