أميركا.. التصويت المبكر «الهائل» سيؤخر إعلان الفائز

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واشنطن– الوكالات: اعلنت حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن موقعها الرسمي تم تشويهه وقالت إنها تعمل مع سلطات إنفاذ القانون للتحقيق في مصدر الهجوم. واكدت الحملة في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني «لم يكن هناك تعرض لبيانات حساسة لأنه لم يتم تخزين أي منها على الموقع». وتداول مستخدمو تويتر صورة للرسالة التي نشرها القراصنة على الموقع قالوا فيها إنهم تمكنوا من الحصول على «معلومات حساسة وأقاربه» من خلال استغلال ثغرات في بعض الأجهزة الإلكترونية على حد وصفهم.

وتوجه ترامب الذي يسعى لإعادة انتخابه لولاية ثانية، إلى ولاية نبراسكا، حيث أقام تجمعا انتخابيا قبل ثلاثة أيام عن يوم الانتخاب الموافق 3 نوفمبر القادم. يأتي هذا بعد أن أعلن عدد من أبرز مسؤولي الاستخبارات في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، عن حملة مغرضة تديرها جهات إيرانية وروسية للتدخل في نتائج الانتخابات الأميركية.

في غضون ذلك أدلى أكثر من 70 مليون ناخب بأصواتهم إما من خلال إمكانية التصويت المبكر شخصيا أو بالبريد وذلك وفقا لبيانات جمعها مشروع الانتخابات الأمريكي بجامعة فلوريدا. ويمثل هذا العدد رقما قياسيا يتجاوز نصف العدد الإجمالي لمن أدلوا بأصواتهم في انتخابات 2016.

ويقول خبراء إن فرز العدد الهائل للأصوات المرسلة بالبريد ربما يستغرق أياما أو أسابيع، الأمر الذي يعني أن الفائز قد لا يُعلن في الثالث من نوفمبر بعد إغلاق صناديق التصويت.

وعاد ترامب ليثير الشكوك في نزاهة العملية وقال إنه «من غير اللائق تخصيص المزيد من الوقت لفرز الأصوات البريدية».ولايزال المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن متقدما على الرئيس الأميركي ومرشح الجمهوريين دونالد ترامب بفارق مريح في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد في السباق الانتخابي الذي هيمنت جائحة فيروس «كورونا» عليه إذ تسببت في وفاة أكثر من 225 ألف أميركي حتى الآن وفقدان ملايين الوظائف ودفعت عددا كبيرا من الناخبين للإقبال على التصويت المبكر لتجنب التعرض لمخاطر صحية. وعقد ترامب لقاءين جماهيريين في إطار حملة الدعاية الانتخابية أمس في ولاية أريزونا التي تشهد منافسة حادة وتشير استطلاعات الرأي فيها إلى تخلفه بفارق ضئيل عن منافسه الديمقراطي جو بايدن. وقالت حملة الدعاية لبايدن الذي انتقد مرارا ترامب لفشله في احتواء جائحة «كورونا» إن خبراء في الصحة العامة سيطلعونه على الوضع وسيلقي خطابا قرب بيته في ديلاوير عن خططه لمكافحة مرض «كوفيد-19» وحماية الأميركيين الذين يعانون من مشاكل صحية غير أن مواقف ترامب وبايدن أكثر تقاربا في عدة ولايات قد تحسم النتيجة النهائية للانتخابات.

