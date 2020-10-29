أوباما: ترامب يغار من «كورونا»

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أورلاندو – الوكالات: اتهم الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الرئيس الحالي دونالد ترامب بأنه «يغار» من التغطية الإعلامية لجائحة «كورونا» وعاب عليه عدم تركيزه على إيجاد حلول لهذه الجائحة مما رفع حالات الإصابة بالفيروس إلى مستويات قياسية. وقال اوباما في تجمع داعم للمرشح الديمقراطي جو بايدن في أورلاندو بفلوريدا «يشتكي من أن الناس يركزون كثيرا على جائحة «كورونا» قال هذا في أحد تجمعاته، كورونا كورونا كورونا.. إنه يغار من التغطية الإعلامية لفيروس كورونا». وأضاف أوباما أن ترامب «لو كان يركز على فيروس «كورونا» منذ البداية لما وصل عدد الحالات إلى مستويات قياسية جديدة في جميع أنحاء البلاد هذا الأسبوع. لو كان التركيز على كورونا الآن لما شهد البيت الأبيض ثاني موجة تفشي للفيروس خلال شهر.. لقد حول البيت الأبيض إلى نقطة ساخنة لتفشي الفيروس». من جهته قال المرشح الديمقراطي جو بايدن «يمكننا السيطرة على الفيروس وسنفعل ذلك» مستغلا عبارة أطلقها كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز في نهاية الاسبوع الماضي حين قال «لن نسيطر على الجائحة، سنسيطر على واقع تلقي اللقاحات».

