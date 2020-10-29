أعمال نهب عنيفة تجتاح فيلادلفيا

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فيلادلفيا - الوكالات: قررت الادارة الأميركية ارسال قوات من الحرس الوطني الى فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا، بعد عمليات شغب ونهب ومظاهرات شهدتها المدينة احتجاجا على مقتل رجل من اصول افريقية برصاص الشرطة.

واندلعت اعمال العنف بعد مقتل رجل يبلغ من العمر 27 عاما يدعى والتر والاس جونيور، اول من امس في حي ويست فيلادلفيا، بعد ان اصابه شرطيان بعدة طلقات نارية، فيما لم يكونا معرضين للخطر الوشيك وفقما اظهر شريط فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوجه الشرطيان الى مكان الحادث بعد ان ورد اتصال يفيد بوجود رجل يحمل سكينا، رفض والاس جونيور تسليم سلاحه رغم اوامر الشرطة، بحسب المتحدث باسم شرطة فيلادلفيا اريك غريب. وذكر والد الضحية لصحيفة فيلادلفيا انكوايرر، ان ابنه كان يعاني من مشاكل نفسية ويخضع للعلاج.

وتساءل والتر والاس الأب: «لماذا لم يستخدموا الصاعق الكهربائي؟»، مشيرا الى ان «والدته كانت تحاول تهدئة الوضع». وبعد ساعات قليلة من الحادث، تجمع حوالي 300 متظاهر في الشوارع احتجاجا على عنف الشرطة والعنصرية، ما ادى الى صدامات مع قوات الشرطة.

وذكرت شرطة فيلادلفيا ان 30 شرطيا اصيبوا، ونقل عدد كبير منهم الى المستشفى، ونجمت معظم الاصابات من مقذوفات، ومنها الطوب، رشقها المتظاهرون، كما اصيبت شرطية بعد ان صدمتها سيارة بحسب متحدث باسم الشرطة.

واجتاحت البلاد موجة من الاحتجاجات المناهضة للعنصرية التي انطوت احيانا على اعمال عنف، منذ مقتل جورج فلويد، وهو اميركي من اصل افريقي في الأربعين من عمره، على يد شرطي ابيض في نهاية مايو الماضي.

